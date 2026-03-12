Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
morones_prieto_bcb8311020
Nuevo León

Monterrey exige seguridad en carril exprés de Morones Prieto

Este 12 de marzo se detectó que el carril fue habilitado nuevamente sin que se concluyera la reconstrucción completa, lo que representa un riesgo

  • 12
  • Marzo
    2026

El municipio de Monterrey exigió al Gobierno del Estado garantizar la seguridad del carril exprés de la avenida Morones Prieto, luego de que fuera reabierto sin que concluyeran los trabajos necesarios para corregir los daños estructurales que presenta.

Detectan daños estructurales en carril exprés de Morones Prieto

De acuerdo con información oficial, el problema se originó el pasado 5 de marzo, cuando autoridades municipales detectaron un desgaje en el talud y daños en la base del carril de alta velocidad, a la altura de la calle Loma Larga.

Esta situación estaría relacionada con una obra estatal vinculada a la Línea 4 de Metrorrey, además de la obstrucción de salidas de drenaje pluvial en la zona.

morones.JPG

Cierre del carril se realizó por riesgo para automovilistas

Tras una revisión de distintas dependencias municipales, se determinó que el carril representaba un riesgo para los automovilistas, por lo que fue cerrado a la circulación.

En ese momento, se dejó constancia de los daños y la empresa responsable de la obra se comprometió, junto con autoridades estatales, a presentar una propuesta para reparar el tramo afectado antes de reabrirlo.

Reabren carril sin concluir reconstrucción

seguridad morones prieto.JPG

Sin embargo, este 12 de marzo se detectó que el carril fue habilitado nuevamente sin que se concluyera la reconstrucción completa.

Aunque se colocó un muro de acero en el área dañada, el municipio advirtió que no se realizaron trabajos clave como la excavación adecuada, el relleno correcto del terreno y la reposición del pavimento.

Alertan por grietas y riesgo de hundimientos

Autoridades municipales alertaron que la estructura del carril sigue siendo inestable, lo que podría provocar hundimientos o nuevos desgajes, especialmente por el paso constante de vehículos pesados.

Incluso, se han detectado grietas de hasta tres centímetros, pese a que el carril no había sido utilizado.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Monterrey solicitó al Gobierno del Estado que se garantice la reparación total del carril antes de permitir su reapertura, con el objetivo de evitar riesgos y proteger la integridad de quienes transitan por esta importante vialidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_03_12_231354_27bd2eefba
Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro
Whats_App_Image_2026_03_13_at_12_45_59_AM_b6064d531d
Borregas ejercen dominio ante Águilas de la UPAEP
IMG_0854_441a48be4e
Autoridades de Saltillo intensifican vigilancia en colonias
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_cuba_trump_4d94dd8458
Sheinbaum celebra diálogo Cuba-EUA y confirma ayuda humanitaria
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
EH_UNA_FOTO_12_00d93fb867
EUA levanta sanciones al petróleo ruso por guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
publicidad
×