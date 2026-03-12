Monterrey exige seguridad en carril exprés de Morones Prieto

El municipio de Monterrey exigió al Gobierno del Estado garantizar la seguridad del carril exprés de la avenida Morones Prieto, luego de que fuera reabierto sin que concluyeran los trabajos necesarios para corregir los daños estructurales que presenta.

Detectan daños estructurales en carril exprés de Morones Prieto

De acuerdo con información oficial, el problema se originó el pasado 5 de marzo, cuando autoridades municipales detectaron un desgaje en el talud y daños en la base del carril de alta velocidad, a la altura de la calle Loma Larga.

Esta situación estaría relacionada con una obra estatal vinculada a la Línea 4 de Metrorrey, además de la obstrucción de salidas de drenaje pluvial en la zona.

Cierre del carril se realizó por riesgo para automovilistas

Tras una revisión de distintas dependencias municipales, se determinó que el carril representaba un riesgo para los automovilistas, por lo que fue cerrado a la circulación.

En ese momento, se dejó constancia de los daños y la empresa responsable de la obra se comprometió, junto con autoridades estatales, a presentar una propuesta para reparar el tramo afectado antes de reabrirlo.

Reabren carril sin concluir reconstrucción

Sin embargo, este 12 de marzo se detectó que el carril fue habilitado nuevamente sin que se concluyera la reconstrucción completa.

Aunque se colocó un muro de acero en el área dañada, el municipio advirtió que no se realizaron trabajos clave como la excavación adecuada, el relleno correcto del terreno y la reposición del pavimento.

Alertan por grietas y riesgo de hundimientos

Autoridades municipales alertaron que la estructura del carril sigue siendo inestable, lo que podría provocar hundimientos o nuevos desgajes, especialmente por el paso constante de vehículos pesados.

Incluso, se han detectado grietas de hasta tres centímetros, pese a que el carril no había sido utilizado.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Monterrey solicitó al Gobierno del Estado que se garantice la reparación total del carril antes de permitir su reapertura, con el objetivo de evitar riesgos y proteger la integridad de quienes transitan por esta importante vialidad.

