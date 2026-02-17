Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_17_at_6_40_07_PM_aac69f6913
Nuevo León

Construirá Guadalupe 11 nuevos puentes peatonales

El proyecto también busca el mantenimiento de los cruces por 15 años, asegurando que permanezcan en condiciones óptimas y limpias para el uso ciudadano

  • 17
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de reducir accidentes y garantizar cruces seguros en las arterias más transitadas del municipio, el Cabildo de Guadalupe aprobó por unanimidad la firma de un convenio para la construcción y mantenimiento de 11 nuevos puentes peatonales.

El proyecto, impulsado por el alcalde Héctor García, contempla que la empresa concesionaria no solo se encargue de la edificación de las estructuras, sino también de su mantenimiento integral por un periodo de 15 años, asegurando que permanezcan en condiciones óptimas y limpias para el uso ciudadano.

“Guadalupe, por el crecimiento propio de la ciudad, ha tenido un gran crecimiento de negocios, centros comerciales y muchos más que vienen”, indicó García.

El alcalde subrayó que el crecimiento comercial y habitacional del municipio ha convertido a ciertas avenidas en zonas de alto riesgo para los peatones. 

“Hay avenidas que son todo un peligro atravesar, por ejemplo, como Eloy Cavazos, que nos han requerido a la altura de Delfines un puente peatonal; creo que en el tema de poder salvar vidas, poderle dar movilidad a las personas en ciertos sectores con este grupo de puentes que se van a construir, va a ser de gran avance para Guadalupe”, explicó el alcalde.

Para garantizar la inclusión, la empresa ganadora presentará estudios técnicos que aseguren que los puentes cuenten con accesibilidad universal, facilitando el paso de personas con discapacidad, adultos mayores y familias con coches de bebé.

“La empresa encargada de este proyecto brindará los estudios necesarios para que las estructuras brinden una accesibilidad universal para todos los ciudadanos”.

Uno de los puntos destacados del convenio, aseguraron, es el modelo de financiamiento y beneficio social. 

La empresa operadora podrá utilizar las estructuras para fines publicitarios; a cambio, proporcionará recursos económicos al municipio que serán destinados directamente a los programas de asistencia social impulsados por el Sistema DIF de Guadalupe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

construccion_preparatorias_2026_bed9830815
Confirman construcción de nuevas preparatorias en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2_52537ccdec
Nuevo León reporta caída del 50% en homicidios
premio_cemex_6425066d28
Lista la convocatoria del 35 aniversario de Premio Obras Cemex
publicidad

Últimas Noticias

sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas
55f39789_b3d2_49e1_b689_7584fbe82589_3016f37780
Proponen ampliar órdenes de protección a víctimas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×