Construirá Guadalupe 11 nuevos puentes peatonales

Con el objetivo de reducir accidentes y garantizar cruces seguros en las arterias más transitadas del municipio, el Cabildo de Guadalupe aprobó por unanimidad la firma de un convenio para la construcción y mantenimiento de 11 nuevos puentes peatonales.

El proyecto, impulsado por el alcalde Héctor García, contempla que la empresa concesionaria no solo se encargue de la edificación de las estructuras, sino también de su mantenimiento integral por un periodo de 15 años, asegurando que permanezcan en condiciones óptimas y limpias para el uso ciudadano.

“Guadalupe, por el crecimiento propio de la ciudad, ha tenido un gran crecimiento de negocios, centros comerciales y muchos más que vienen”, indicó García.

El alcalde subrayó que el crecimiento comercial y habitacional del municipio ha convertido a ciertas avenidas en zonas de alto riesgo para los peatones.

“Hay avenidas que son todo un peligro atravesar, por ejemplo, como Eloy Cavazos, que nos han requerido a la altura de Delfines un puente peatonal; creo que en el tema de poder salvar vidas, poderle dar movilidad a las personas en ciertos sectores con este grupo de puentes que se van a construir, va a ser de gran avance para Guadalupe”, explicó el alcalde.

Para garantizar la inclusión, la empresa ganadora presentará estudios técnicos que aseguren que los puentes cuenten con accesibilidad universal, facilitando el paso de personas con discapacidad, adultos mayores y familias con coches de bebé.

“La empresa encargada de este proyecto brindará los estudios necesarios para que las estructuras brinden una accesibilidad universal para todos los ciudadanos”.

Uno de los puntos destacados del convenio, aseguraron, es el modelo de financiamiento y beneficio social.

La empresa operadora podrá utilizar las estructuras para fines publicitarios; a cambio, proporcionará recursos económicos al municipio que serán destinados directamente a los programas de asistencia social impulsados por el Sistema DIF de Guadalupe.

