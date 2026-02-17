Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
premio_cemex_6425066d28
Nacional

Lista la convocatoria del 35 aniversario de Premio Obras Cemex

El Premio Obras Cemex 2026 será bianual y tendrá categorías redefinidas para quienes deseen inscribirse, pero mantendrá el objetivo de impulsar proyectos

  • 17
  • Febrero
    2026

El Premio Obras Cemex, que reconoce a lo mejor de la construcción y a las personas que las hacen realidad, llega a su edición 35 en 2026 y abre su convocatoria para conocer los proyectos más innovadores y a los profesionales con mayor talento.

Esta iniciativa de Cemex nació en 1991 para promover el desarrollo y la creatividad, además de fomentar el intercambio de ideas y soluciones arquitectónicas.

Desde entonces ha distinguido a cientos de obras que transformaron la industria de la construcción por su originalidad, diseño, utilidad e integración con el entorno, además de generar un impacto positivo a nivel social y comunitario.

El Premio Obras Cemex 2026 presentará cambios con respecto a ediciones anteriores, además de que será bianual, tendrá categorías redefinidas y más claras para quienes deseen inscribirse a la convocatoria, pero mantendrá el objetivo de impulsar proyectos que logren mejores espacios y soluciones para los usuarios y las comunidades, al promover la innovación y el valor social.

El proceso de registro de las obras participantes es ágil e intuitivo, para que más profesionales de la arquitectura y la ingeniería compartan sus propuestas y soluciones constructivas más destacadas. Mediante la información enviada, los jueces podrán conocer mejor los trabajos y definir a los ganadores. La convocatoria permanecerá abierta del 9 de febrero al 15 de mayo de 2026.

Podrán participar las obras construidas en México entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2025, y que hayan utilizado concreto, cemento o mortero Cemex en por lo menos el 50% del total de la construcción.

El proceso de inscripción está disponible por medio del sitio web https://www.cemexmexico.com/premioobras

La innovación es parte fundamental de Cemex, y a través de este reconocimiento promueve que los profesionales de la construcción exploren en sus nuevas soluciones a la altura de las necesidades de las comunidades, para seguir construyendo un mejor futuro, lleno de confianza y oportunidades para el mundo.

Para conocer más, por favor visite el sitio web de Cemex México: https://www.cemexmexico.com.

premio cemex 2.jpg

Conoce más acerca de Cemex 

Cemex (BMV: CEMEXCPO) es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a construir un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. Cemex está comprometida a alcanzar una neutralidad de carbono a través de innovación constante y liderazgo en investigación y desarrollo dentro de la industria. Cemex está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. Cemex ofrece cemento, concreto premezclado, agregados, y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

DSC_09886_a82e440e1c
Impulsan innovación para fortalecer al sector artesanal
DSC_09744_bb7f01a5d4
Impulsarán desarrollo artesanal con laboratorio de innovación
Whats_App_Image_2026_02_17_at_6_40_07_PM_aac69f6913
Construirá Guadalupe 11 nuevos puentes peatonales
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
image_8cb20add1f
Acuden a la Basílica de Guadalupe por Miércoles de Ceniza
IMG_7795_ce6ad7beba
Proponen controles financieros en sociedades escolares
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×