Lista la convocatoria del 35 aniversario de Premio Obras Cemex
El Premio Obras Cemex 2026 será bianual y tendrá categorías redefinidas para quienes deseen inscribirse, pero mantendrá el objetivo de impulsar proyectos
- 17
-
Febrero
2026
El Premio Obras Cemex, que reconoce a lo mejor de la construcción y a las personas que las hacen realidad, llega a su edición 35 en 2026 y abre su convocatoria para conocer los proyectos más innovadores y a los profesionales con mayor talento.
Esta iniciativa de Cemex nació en 1991 para promover el desarrollo y la creatividad, además de fomentar el intercambio de ideas y soluciones arquitectónicas.
Desde entonces ha distinguido a cientos de obras que transformaron la industria de la construcción por su originalidad, diseño, utilidad e integración con el entorno, además de generar un impacto positivo a nivel social y comunitario.
El Premio Obras Cemex 2026 presentará cambios con respecto a ediciones anteriores, además de que será bianual, tendrá categorías redefinidas y más claras para quienes deseen inscribirse a la convocatoria, pero mantendrá el objetivo de impulsar proyectos que logren mejores espacios y soluciones para los usuarios y las comunidades, al promover la innovación y el valor social.
El proceso de registro de las obras participantes es ágil e intuitivo, para que más profesionales de la arquitectura y la ingeniería compartan sus propuestas y soluciones constructivas más destacadas. Mediante la información enviada, los jueces podrán conocer mejor los trabajos y definir a los ganadores. La convocatoria permanecerá abierta del 9 de febrero al 15 de mayo de 2026.
Podrán participar las obras construidas en México entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2025, y que hayan utilizado concreto, cemento o mortero Cemex en por lo menos el 50% del total de la construcción.
El proceso de inscripción está disponible por medio del sitio web https://www.cemexmexico.com/premioobras
La innovación es parte fundamental de Cemex, y a través de este reconocimiento promueve que los profesionales de la construcción exploren en sus nuevas soluciones a la altura de las necesidades de las comunidades, para seguir construyendo un mejor futuro, lleno de confianza y oportunidades para el mundo.
Para conocer más, por favor visite el sitio web de Cemex México: https://www.cemexmexico.com.
Cemex (BMV: CEMEXCPO) es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a construir un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. Cemex está comprometida a alcanzar una neutralidad de carbono a través de innovación constante y liderazgo en investigación y desarrollo dentro de la industria. Cemex está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. Cemex ofrece cemento, concreto premezclado, agregados, y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales.
