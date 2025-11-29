Cerrar X
9b137df8_2fec_415a_b710_b695cc09c4ce_abd46fc510
Nuevo León

Continúan trabajos tras explosión en Pesquería

Una explosión por pirotecnia en Los Olmos dejó 3 muertos, 6 heridos y daños en 48 viviendas, incluidas dos colapsadas. Autoridades siguen con las labores

  • 29
  • Noviembre
    2025

Tras la explosión registrada en la colonia Los Olmos, en Pesquería, donde se almacenaba pirotecnia dentro de un domicilio, se mantienen los trabajos de múltiples dependencias en la zona. 

El siniestro derivó en múltiples explosiones que afectaron varias viviendas del sector.

Hasta el momento se reporta el colapso de dos casas por completo, otras dos de manera parcial y 44 viviendas adicionales presentan daños en ventanas, puertas y parte de la estructura.

Asi mismo, se mantiene el reporte oficial de seis personas lesionadas y tres fallecidas, entre ellas una menor que murió mientras recibía atención médica en un hospital. 

Entre los heridos se encuentran adultos y menores de edad con fracturas, traumatismos, quemaduras y afectaciones por intoxicación.

Agentes Ministeriales y Servicios Periciales también se encuentran en la zona realizando los trabajos de investigación en los domicilios.

Autoridades de Pesquería atienden zona de la explosión

Trabajadores de Servicios Primarios y elementos de Protección Civil de Pesquería, realizan labores para atender a la zona y vecinos donde ocurrió la explosión.

Los cuerpos de emergencia de PC municipal se encuentran realizando un censo con las familias afectadas de la colonia Los Olmos, por la explosión preguntando sonre los daños ocasionados y necesidades que requieren en estos momentos.

d390b980-6b45-4baa-955e-df42a87e9b46.jfif

Por su parte los trabajadores de Servicios Primarios empezaron la limpieza en las calles de la colonia que se vio afectada por la explosión.

Unidades caninas llegan a la zona

Protección Civil de Nuevo León informó que mantiene operativos de búsqueda en coordinación con Fuerza Civil y la Fiscalía estatal, utilizando binomios caninos para revisar zonas afectadas por daños estructurales.

La corporación detalló que hasta el momento se han inspeccionado diversos domicilios que registraron afectaciones, sin que se haya localizado ningún indicio relevante. En los trabajos participan cinco binomios caninos especializados en búsqueda y rescate.

ae2f80c1-0ae0-437e-918e-ad3162ca5b32.jfif

Las labores se realizan de manera conjunta entre las tres instituciones, además del apoyo de la agrupación Manada K9, con el objetivo de descartar riesgos y asegurar que no haya personas atrapadas o desaparecidas en las áreas dañadas.

4329bea1-f9b0-4dd2-b1f9-52bf2fbe8238.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_30_T120717_852_c1c283f3f7
Piden evitar pirotecnia en peregrinaciones por bienestar animal
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
alcalde_de_pesqueria_dice_no_habia_denuncias_por_pirotecnia_almacenada_0e69c0260d
Alcalde de Pesquería niega denuncias previas por pirotecnia
publicidad

Últimas Noticias

de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega
Whats_App_Image_2025_11_30_at_10_24_46_PM_d51f5ad530
¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia
G7_DKLH_1_XIAATBUT_daabea7f47
Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
publicidad
×