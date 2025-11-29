Continúan trabajos tras explosión en Pesquería

Tras la explosión registrada en la colonia Los Olmos, en Pesquería, donde se almacenaba pirotecnia dentro de un domicilio, se mantienen los trabajos de múltiples dependencias en la zona.

El siniestro derivó en múltiples explosiones que afectaron varias viviendas del sector.

Hasta el momento se reporta el colapso de dos casas por completo, otras dos de manera parcial y 44 viviendas adicionales presentan daños en ventanas, puertas y parte de la estructura.

Asi mismo, se mantiene el reporte oficial de seis personas lesionadas y tres fallecidas, entre ellas una menor que murió mientras recibía atención médica en un hospital.

Entre los heridos se encuentran adultos y menores de edad con fracturas, traumatismos, quemaduras y afectaciones por intoxicación.

Agentes Ministeriales y Servicios Periciales también se encuentran en la zona realizando los trabajos de investigación en los domicilios.

Autoridades de Pesquería atienden zona de la explosión

Trabajadores de Servicios Primarios y elementos de Protección Civil de Pesquería, realizan labores para atender a la zona y vecinos donde ocurrió la explosión.

Los cuerpos de emergencia de PC municipal se encuentran realizando un censo con las familias afectadas de la colonia Los Olmos, por la explosión preguntando sonre los daños ocasionados y necesidades que requieren en estos momentos.

Por su parte los trabajadores de Servicios Primarios empezaron la limpieza en las calles de la colonia que se vio afectada por la explosión.

Unidades caninas llegan a la zona

Protección Civil de Nuevo León informó que mantiene operativos de búsqueda en coordinación con Fuerza Civil y la Fiscalía estatal, utilizando binomios caninos para revisar zonas afectadas por daños estructurales.

La corporación detalló que hasta el momento se han inspeccionado diversos domicilios que registraron afectaciones, sin que se haya localizado ningún indicio relevante. En los trabajos participan cinco binomios caninos especializados en búsqueda y rescate.

Las labores se realizan de manera conjunta entre las tres instituciones, además del apoyo de la agrupación Manada K9, con el objetivo de descartar riesgos y asegurar que no haya personas atrapadas o desaparecidas en las áreas dañadas.





Comentarios