Revelan identidad de fallecidos tras explosión en Pesquería, NL

Vecinos de la colonia Los Olmos, en Pesquería, confirmaron la identidad de dos de las personas fallecidas tras la explosión registrada en una vivienda de la zona. D

De acuerdo con los testimonios, se trataría de Ozziel Macías y su hija Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, quienes habitaban en la casa donde ocurrió el siniestro.

Ozziel habría perdido la vida de manera inmediata tras la explosión, mientras que Ingrid falleció más tarde en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, otra de las víctimas mortales fue identificada como Anastacia Rodríguez de León, de 75 años, quien se encontraba visitando a sus nietos en la misma calle donde se registró el incidente.

Los nietos de la mujer, Luka Azael Delgado, de 3 años, y Krisna Alizee Delgado, de 16, también resultaron lesionados y permanecen bajo atención médica en un hospital.

Las autoridades continúan investigando las causas de la explosión y realizando peritajes en la zona.

