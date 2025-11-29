Cerrar X
41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Nuevo León

Revelan identidad de fallecidos tras explosión en Pesquería, NL

Vecinos identifican a víctimas de la explosión en Los Olmos: un padre y su hija, además de una mujer de 75 años; dos menores siguen hospitalizados

  • 29
  • Noviembre
    2025

Vecinos de la colonia Los Olmos, en Pesquería, confirmaron la identidad de dos de las personas fallecidas tras la explosión registrada en una vivienda de la zona. D

De acuerdo con los testimonios, se trataría de Ozziel Macías y su hija Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, quienes habitaban en la casa donde ocurrió el siniestro.

Ozziel habría perdido la vida de manera inmediata tras la explosión, mientras que Ingrid falleció más tarde en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, otra de las víctimas mortales fue identificada como Anastacia Rodríguez de León, de 75 años, quien se encontraba visitando a sus nietos en la misma calle donde se registró el incidente.

bcd379aa-f909-417d-9034-4c3f39f8ae80.jfif

Los nietos de la mujer, Luka Azael Delgado, de 3 años, y Krisna Alizee Delgado, de 16, también resultaron lesionados y permanecen bajo atención médica en un hospital.

Las autoridades continúan investigando las causas de la explosión y realizando peritajes en la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

0b144b4e_784a_48db_b27f_080b1e92f1b9_63396a0b41
Rescatan a chihuahua atrapada en casa de Guadalupe
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
EH_CONTEXTO_2025_11_30_T103340_121_9bbc82d9c7
Gobernador encenderá pino navideño en Museo de Historia Mexicana
publicidad

Últimas Noticias

de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega
Whats_App_Image_2025_11_30_at_10_24_46_PM_d51f5ad530
¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia
G7_DKLH_1_XIAATBUT_daabea7f47
Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
publicidad
×