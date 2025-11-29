Notifican que víctimas de explosión en Pesquería continúan graves

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 se encuentran los lesionados más graves de los 10 que resultaron por la fuerte explosión registrada la noche de ayer en Pesquería, donde las personas con quemaduras se mantienen en estado grave y con pronósticos reservados debido a la severidad de sus heridas, informó una fuente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La explosión, que ocurrió anoche en una vivienda donde, según reportes preliminares, se almacenaba pirotecnia, ha dejado hasta el momento un saldo trágico de tres personas fallecidas y 10 lesionados.

Además de las víctimas, las autoridades reportaron cuantiosos daños materiales en la zona aledaña. Se contabilizaron al menos 44 casas con afectaciones por la onda expansiva del estallido. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de Protección Civil del estado se encuentran en el lugar del siniestro realizando labores de investigación.

El equipo de rescate, apoyado por binomios caninos de Protección Civil, rastrea la zona de la explosión en busca de posibles restos humanos, mientras las autoridades mantienen un cerco en el área para recabar evidencias que esclarezcan la causa exacta del incidente.

Las investigaciones continúan para confirmar la versión del almacenamiento de material explosivo. Debido a la tragedia fallecieron tres personas, Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años; Anastasia Rodríguez de León, de 75 años y un hombre que no ha sido identificados, que tal vez pudiera tratarse del dueño del domicilio que los vecinos identifican con el nombre de Oziel.

Alcalde informa que apoyará a damnificados

A través de redes sociales, el presidente municipal de Pesquería, Francisco Esquivel Garza agradeció a las distintas corporaciones de los municipios colindantes que se dieron cita en el lugar, con el fin de brindar todo su apoyo ante este devastador siniestro.

"Quiero dar gracias a Protección Civil de Apodaca, Marín, Guadalupe, Juárez, y a nuestro municipio de Pesquería. También a Bomberos de Nuevo León que acudieron y no tardaron en llegar. También [...] vi gente de Agua y Drenaje, que vinieron para tener el abastecimiento de agua necesaria para sofocar el fuego".

Además, convocó a los residentes afectados por esta explosión a que acudieran a la cancha de la colonia para brindarles apoyo y refugio.

