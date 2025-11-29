Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_85_c4432cc541
Nuevo León

Notifican que víctimas de explosión en Pesquería continúan graves

Autoridades sanitarias mencionaron que, debido a la severidad de las heridas, el pronóstico de los afectados se mantendrá reservado

  • 29
  • Noviembre
    2025

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 se encuentran los lesionados más graves de los 10 que resultaron por la fuerte explosión registrada la noche de ayer en Pesquería, donde las personas con quemaduras se mantienen en estado grave y con pronósticos reservados debido a la severidad de sus heridas, informó una fuente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La explosión, que ocurrió anoche en una vivienda donde, según reportes preliminares, se almacenaba pirotecnia, ha dejado hasta el momento un saldo trágico de tres  personas fallecidas y 10 lesionados.

c477de4a-bf4e-451c-ae82-b2e0bb358dec.jpg

Además de las víctimas, las autoridades reportaron cuantiosos daños materiales en la zona aledaña. Se contabilizaron al menos 44 casas con afectaciones por la onda expansiva del estallido. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de Protección Civil del estado se encuentran en el lugar del siniestro realizando labores de investigación.

El equipo de rescate, apoyado por binomios caninos de Protección Civil, rastrea la zona de la explosión en busca de posibles restos humanos, mientras las autoridades mantienen un cerco en el área para recabar evidencias que esclarezcan la causa exacta del incidente.

83127c2d-df7d-4282-9e9d-e5b427d6fbb6.jpg

Las investigaciones continúan para confirmar la versión del almacenamiento de material explosivo. Debido a la tragedia fallecieron tres personas, Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años; Anastasia Rodríguez de León, de 75 años y un hombre que no ha sido identificados, que tal vez pudiera tratarse del dueño del domicilio que los vecinos identifican con el nombre de Oziel.

Alcalde informa que apoyará a damnificados

A través de redes sociales, el presidente municipal de Pesquería, Francisco Esquivel Garza agradeció a las distintas corporaciones de los municipios colindantes que se dieron cita en el lugar, con el fin de brindar todo su apoyo ante este devastador siniestro.

"Quiero dar gracias a Protección Civil de Apodaca, Marín, Guadalupe, Juárez, y a nuestro municipio de Pesquería. También a Bomberos de Nuevo León que acudieron y no tardaron en llegar. También [...] vi gente de Agua y Drenaje, que vinieron para tener el abastecimiento de agua necesaria para sofocar el fuego".

Además, convocó a los residentes afectados por esta explosión a que acudieran a la cancha de la colonia para brindarles apoyo y refugio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_09_06_T105723_424_a866327be2
Genera pánico paciente psicótico en clínica de Torreón
fotoprincipal_14_a8eb017d5b
Critican a Tatiana por polémico tuit sobre balaceras
publicidad

Últimas Noticias

de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega
Whats_App_Image_2025_11_30_at_10_24_46_PM_d51f5ad530
¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia
G7_DKLH_1_XIAATBUT_daabea7f47
Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
publicidad
×