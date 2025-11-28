Cerrar X
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Nuevo León

Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos

Tras la explosión, se derivó un incendio que dejó varias casas consumidas por el fuego y un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia.

  • 28
  • Noviembre
    2025

Una fuerte explosión se registró este viernes por la noche en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, límites con Apodaca, donde hubo viviendas que resultaron afectadas.

De inmediato se realizó el reporte a las autoridades, que ya se dirigen al Olmo Siberiano 510, en cruz con Hacienda del Campanario, que sería una bodega de fuegos artificiales, pues vecinos lograron captar varios de ellos explotando cuando comenzaron las llamas.

Se recomienda mantenerse alejado de la zona hasta que las autoridades descarten el riesgo de una nueva explosión.

Hasta el lugar arribó personal de Protección Civil, Policía de Pesquería, Cruz Roja, CRUM y del Patronato de Bomberos Guadalupe, quienes luego de un par de horas sofocaron las llamas, aunque se mantiene la búsqueda de más pirotecnia activa.

Confirma Protección Civil daños por la explosión

El director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos, confirmó las cifras oficiales de personas lesionadas y quienes perdieron la vida a causa de esta explosión.

De acuerdo con el comandante, cinco casas presentaron daños severos, una más, de dos pisos, colapsó por completo, por lo que se investiga que no haya personas atrapadas en el interior. De igual manera, hasta dos manzanas a la redonda se registraron daños en viviendas por la fuerza de la explosión.

Se confirmó el fallecimiento de una persona, que sería una menor de 15 años de edad, quien fue trasladada con heridas graves a la clínica 67, donde falleció a causa de las mismas.

Además, cuatro personas terminaron con heridas, uno de ellos un hombre de 57 años, quien presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo; De igual manera, resultaron lesionados un menor de entre 5 y 8 años; así como una mujer de entre 30 a 35 años y otro menor de 16 años.

Todos ya fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
INFO_7_UNA_FOTO_85_c4432cc541
Notifican que víctimas de explosión en Pesquería continúan graves
41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Revelan identidad de fallecidos tras explosión en Pesquería, NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T151056_042_66be817f0c
La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final
INFO_7_UNA_FOTO_89_f81fef6685
Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×