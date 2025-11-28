Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos

Una fuerte explosión se registró este viernes por la noche en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, límites con Apodaca, donde hubo viviendas que resultaron afectadas.

De inmediato se realizó el reporte a las autoridades, que ya se dirigen al Olmo Siberiano 510, en cruz con Hacienda del Campanario, que sería una bodega de fuegos artificiales, pues vecinos lograron captar varios de ellos explotando cuando comenzaron las llamas.

Se recomienda mantenerse alejado de la zona hasta que las autoridades descarten el riesgo de una nueva explosión.

Hasta el lugar arribó personal de Protección Civil, Policía de Pesquería, Cruz Roja, CRUM y del Patronato de Bomberos Guadalupe, quienes luego de un par de horas sofocaron las llamas, aunque se mantiene la búsqueda de más pirotecnia activa.

Confirma Protección Civil daños por la explosión

El director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos, confirmó las cifras oficiales de personas lesionadas y quienes perdieron la vida a causa de esta explosión.

De acuerdo con el comandante, cinco casas presentaron daños severos, una más, de dos pisos, colapsó por completo, por lo que se investiga que no haya personas atrapadas en el interior. De igual manera, hasta dos manzanas a la redonda se registraron daños en viviendas por la fuerza de la explosión.

Se confirmó el fallecimiento de una persona, que sería una menor de 15 años de edad, quien fue trasladada con heridas graves a la clínica 67, donde falleció a causa de las mismas.

Además, cuatro personas terminaron con heridas, uno de ellos un hombre de 57 años, quien presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo; De igual manera, resultaron lesionados un menor de entre 5 y 8 años; así como una mujer de entre 30 a 35 años y otro menor de 16 años.

Todos ya fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

