Nuevo León

Desafían regios al frío ejercitándose en Parque Fundidora

Regios desafían el frío y se ejercitan en Parque Fundidora, corriendo, en bicicleta, patines y más, además disfrutan el día, aprovechando el sol y el día libre

  • 26
  • Enero
    2026

Los regios desafiaron la gélida temperatura y se ejercitaron en el Parque Fundidora.

Algunos en solitario y otros en familia, pero hicieron ejercicio corriendo, o pasearon en bicicleta, patines, patineta, "patín del diablo”, y los más chicos lo hicieron en triciclo.

La familia Rangel fue una de ellas: cuatro de los hijos se pasearon en ruedas.

El sol ayudó un poco, pero la temperatura congelante como quiera se sintió.

En la pista, disfrutaron de este día, aprovechando que los menores no fueron a clases y que el papá se tomó el día.

Otros regios fueron captados corriendo, y practicaron sus rutinas con la misma disciplina como si estuvieran en un maratón.

No les importó que el viento estuviera soplando.


