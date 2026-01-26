Fortalecen alianza económica y turística Monterrey y Sevilla

Monterrey y Sevilla avanzaron en la actualización de su convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer su presencia internacional mediante una agenda conjunta en materia económica, turística y de proyección global. La reunión se realizó durante una visita oficial de autoridades regiomontanas a España.

En representación del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, la delegación estuvo integrada por Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico, y Arturo Cantú, director de Turismo. Ambos funcionarios fueron recibidos por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con quien se revisaron los alcances del acuerdo de hermandad entre ambas ciudades.

¿En qué consiste el impulso económico entre Monterrey y Sevilla?

Uno de los ejes centrales del convenio actualizado es el impulso económico, orientado a la atracción de inversión y al fortalecimiento de los intercambios comerciales. Durante el encuentro, se planteó la importancia de generar condiciones que favorezcan a los emprendedores y empresas de Monterrey, así como la vinculación con actores económicos de Sevilla.

La estrategia contempla mecanismos de cooperación que permitan identificar oportunidades de negocio, fomentar misiones comerciales y establecer canales institucionales que faciliten la llegada de capital extranjero a la capital de Nuevo León.

Promoción turística con enfoque internacional

El segundo eje del acuerdo se centra en el auge turístico. En este rubro, se expuso la intención de promocionar a Monterrey como un destino de clase mundial, aprovechando la conectividad aérea y la posición de Sevilla como punto estratégico en Europa.

La propuesta incluye acciones de promoción conjunta, intercambio de buenas prácticas en gestión turística y el posicionamiento de la ciudad regiomontana en mercados internacionales mediante alianzas institucionales.

Proyección global rumbo al Mundial de Futbol

Un tercer componente del convenio es el denominado escaparate mundial, enfocado en capitalizar la atención internacional que generará el próximo Mundial de Futbol. La estrategia busca posicionar las marcas de ambas ciudades ante audiencias globales, mediante campañas y actividades coordinadas.

Este eje considera la visibilidad mediática del evento como una oportunidad para reforzar la imagen urbana, cultural y económica de Monterrey y Sevilla en el escenario internacional.

Visita institucional y compromisos de cooperación

Durante la reunión, la secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey destacó los avances del acuerdo y el contexto internacional en el que se desarrolla la colaboración.

“Estamos avanzando en el marco del acuerdo de colaboración donde promovemos lo mejor de Sevilla y, paralelamente, proyectamos la fuerza de Monterrey. Este año es crucial porque estaremos en los ojos del mundo y nuestra ciudad está lista para brillar”.

La agenda de trabajo incluyó también la participación de la delegación regiomontana en la Feria Internacional de Turismo en Madrid y encuentros con autoridades de distintas localidades españolas. Estas actividades forman parte de una estrategia para integrar a Monterrey en una red de ciudades con proyección internacional, con énfasis en el crecimiento económico y el desarrollo turístico sostenible.

