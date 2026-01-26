Podcast
Nuevo León

Nuevo León lidera programa 'Cascos Rosas' a nivel nacional

Nuevo León se posiciona como líder nacional en 'Cascos Rosas', iniciativa que impulsa la participación de mujeres en áreas técnicas del sector hídrico

  • 26
  • Enero
    2026

El gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, firmaron el Convenio de Colaboración “Cascos Rosas” entre Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), con lo que Nuevo León se colocó como primer lugar nacional en registros de esta iniciativa.

Mujeres al frente del cambio

Rodríguez destacó que el estado lidera a nivel nacional el programa “Cascos Rosas”, al ser la entidad con mayor número de mujeres inscritas para capacitarse y trabajar en áreas técnicas relacionadas con el agua y el drenaje.

“Eso habla de mujeres valientes y trabajadoras, pero también de un gobierno que confía en su talento. Cuando una mujer aprende un oficio, cambia su presente y el futuro de su familia”, expresó.

Rodríguez Cantú subrayó que estas acciones forman parte del objetivo central del Gobierno estatal de hacer de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, destacando que los resultados colocan al estado en primer lugar nacional en diversos indicadores de desarrollo.

“Lo estamos logrando. Este esfuerzo se refleja en los resultados. Nuevo León hoy es primer lugar nacional en distintas áreas de desarrollo”, apuntó.

Estrategia integral del Gobierno estatal

Por su parte, el gobernador Samuel García señaló que este convenio se extenderá a todas las secretarías y organismos paraestatales, con el fin de dignificar y fortalecer la participación de las mujeres en áreas técnicas donde se toman decisiones clave.

Indicó que “Cascos Rosas” es parte de una estrategia integral para impulsar el talento, la competitividad y la eficiencia de los servicios públicos.

Compromiso institucional y modelo nacional

El director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, afirmó que esta iniciativa representa un compromiso institucional sólido, basado en capacitación continua, certificación profesional y acompañamiento en campo.

En tanto, la presidenta de Aneas, Patricia Hernández, reconoció el liderazgo de Nuevo León y destacó que el estado tiene las condiciones para convertirse en un modelo nacional replicable en materia de eficiencia hídrica con igualdad de género.

Nuevo León iniciará una agenda estratégica orientada a incrementar la participación femenina en la toma de decisiones técnicas, fortalecer la capacitación especializada y consolidarse como líder nacional en igualdad y eficiencia en el sector hídrico.


