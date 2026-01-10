Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_08_at_2_44_33_PM_2_54fc4ed7d9
Nuevo León

Descarta Secretaría de Educación suspensión de clases por frío

La medida aplicará para todos los planteles del estado en turno matutino, vespertino y turno completo en niveles desde preescolar hasta superior

  • 10
  • Enero
    2026

La Secretaría de Educación de Nuevo León emitió este sábado un comunicado oficial en el que descartó que se suspendan las clases en el estado debido al ingreso del frente frío 27 a la entidad desde este fin de semana.

De igual manera, la dependencia precisó que las clases solamente se suspenderán cuando la temperatura sea inferior a los cero grados, donde se dejará al criterio de los padres la asistencia de los alumnos, recordando que los docentes siempre deben asistir.

La medida aplicará para todos los planteles del estado en turno matutino, vespertino, turno completo y jornada ampliada en educación inicial, preescolar, primaria, educación especial, secundaria, planteles públicos y privadas.

Además, en el caso de las Normales, instituciones de Educación Media Superior y Superior que estén integradas a la Secretaría de Educación tendrás actividades habituales.

612876438_1183907123919330_674367249184157750_n.jpg

Este sábado comenzará el frío

Protección Civil Nuevo León informó que el Frente Frío número 27, en combinación con su masa de aire polar–ártico, continúa su desplazamiento sobre el noreste del país, generando viento del norte con rachas fuertes a muy fuertes en las regiones norte, oriente y citrícola del estado.

Este sistema frontal provocará un descenso gradual de la temperatura en gran parte de Nuevo León, así como una alta probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche. Bajo estas condiciones atmosféricas, no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del sur del estado.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil Nuevo León mantiene monitoreo permanente de la información oficial emitida por CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y productos de radar meteorológico, con el fin de emitir avisos oportunos ante cualquier actualización relevante.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_11_at_4_04_33_PM_eaff8c042c
Asegura Morena que el INFONL debe desaparecer
a6c777f2_1c83_42ce_8539_5e4bbadb6233_72777c89ab
Refuerzan acciones preventivas por frío en Santiago
INFO_7_UNA_FOTO_94_c2c4e53700
Anuncia Miguel Flores Operativos Carrusel por frío en NL
publicidad

Últimas Noticias

escena_amer_hlehel_4b39fc574f
Amer Hlehel pide que se cuenten historias de amor sobre Palestina
proteccion_civil_rescate_2026_149c143ef9
Rescatan a senderista en el Cerro del Topo Chico
inter_trump_4a578b7781
Trump advierte a Cuba, con no recibir más petróleo venezolano
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_d871dcfae0
Comienza caída de aguanieve en Santiago por frente frío
G_BASR_Cbo_A_Aw_CDL_ebb32761b6
Guillermo del Toro extendería exposición de Frankenstein en LA
publicidad
×