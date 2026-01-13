Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Miguel_Flores_52d5074894
Nuevo León

Pide Miguel Flores 'madurez política' en negociación presupuestal

El funcionario subrayó que la prioridad absoluta es el bienestar de la ciudadanía, por lo que se comprometió a actuar como puente directo con los legisladores

  • 13
  • Enero
    2026

En un esfuerzo por destrabar las negociaciones presupuestales y priorizar el desarrollo del estado, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, anunció su disposición para encabezar personalmente el diálogo con el Poder Legislativo de cara al Presupuesto 2026.

Ante la necesidad de consolidar los resultados de la administración estatal, el funcionario subrayó que la prioridad absoluta es el bienestar de la ciudadanía, por lo que se comprometió a actuar como puente directo con los legisladores.

El diálogo por encima de las formas

Flores Serna fue enfático al señalar que, en la búsqueda del crecimiento de Nuevo León, no hay espacio para formalismos que retrasen los acuerdos.

“Si depende de que yo busque al Poder Legislativo para que Nuevo León siga ascendiendo, siga creciendo y que sigan los buenos resultados, yo mismo me comprometo a buscarlos personalmente”, expresó el Secretario.

Miguel Flores

Llamado a la madurez política

El titular de la política interna del estado hizo un llamado a los diferentes actores políticos para dejar de lado los intereses particulares y enfocarse en una visión de futuro. Según Flores Serna, el contexto actual de la entidad exige:

  • Altura de miras: Superar las diferencias partidistas.
  • Responsabilidad: Garantizar los recursos para proyectos clave.
  • Madurez política: Evitar debates sobre "quién busca a quién" y centrarse en el beneficio común.

“Aquí no se trata de quién busca a quién; se trata de buscar que a Nuevo León le vaya mejor. Nuevo León merece eso y más”, afirmó contundente.

Compromiso con el desarrollo

Finalmente, el Secretario reiteró que hará lo necesario para asegurar que la entidad mantenga su ritmo de desarrollo. Reafirmó que su oficina mantendrá las puertas abiertas para construir un presupuesto que responda a las necesidades de la gente, asegurando que "Nuevo León es prioridad" por encima de cualquier agenda política.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vivienda_bienestar_0c492afcfe
Benefician con 393 mil viviendas a 1.4 millones de personas
EH_UNA_FOTO_064c34b5ab
Se normaliza la asistencia escolar tras frío extremo en Saltillo
Whats_App_Image_2026_01_13_at_7_00_24_PM_dfae9d68db
Industria pide sacar adelante presupuesto para necesidades de NL
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_10_edeb4585ec
Imputan ocho presuntos involucrados de incendio en Waldo's Sonora
visas_eua_75_paises_ad883209d2
Suspende Estados Unidos emisión de visas para 75 países
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_3989b24d75
Confirman autoridades detención y liberación de colombiano
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×