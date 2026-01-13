Podcast
Nuevo León

Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante

PCNL coordinó un operativo aéreo para reducir a 10 minutos el traslado del órgano, que fue llevado al Hospital Christus Muguerza para un trasplante urgente

  • 13
  • Enero
    2026

En una carrera contra el tiempo por salvar una vida, elementos de Protección Civil de Nuevo León coordinaron con éxito el traslado aéreo de un corazón proveniente de Tampico, Tamaulipas. 

El órgano, uno de los más críticos en las listas de espera, arribó al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo y fue llevado al Hospital Christus Muguerza de alta especialidad.

Para garantizar la viabilidad y vitalidad del corazón, el equipo de rescate utilizó un helicóptero estatal que permitió reducir el tiempo de traslado terrestre, estimado en una hora y media debido al tráfico, a tan solo 10 minutos de vuelo.

El operativo comenzó en las pistas del aeropuerto regio, desde donde la aeronave despegó con rumbo a los campos de la Facultad de Medicina de la UANL. 

En este punto, se implementó un despliegue de seguridad y logística para recibir el contenedor médico y asegurar un traspaso fluido.

Bajo la solicitud y supervisión de la Secretaría de Salud, el corazón fue entregado a equipos médicos especializados para su traslado final al Hospital Christus Muguerza de Alta Especialidad, donde un paciente ya aguardaba para la intervención quirúrgica.

Aunque la identidad del receptor se mantiene bajo reserva, las autoridades destacaron que este "milagro" fue posible gracias a la cultura de la donación y a la sincronía entre distintas dependencias de auxilio.


