Coahuila

Video: Ataca perro a niña en vivienda de Frontera, Coahuila

El hecho fue captado por una cámara de vigilancia en donde se muestra al perro jugando con la menor, pero posteriormente

  • 03
  • Marzo
    2026

Una niña de 7 años, identificada como Greyci, fue atacada por su propio perro, un pastor belga, el cual le causó severas lesiones en la cabeza, en el municipio de Frontera, Coahuila.

El ataque, que fue captado por una cámara de vigilancia, mostró inicialmente al perro jugando con la menor. Sin embargo, la situación se tornó peligrosa cuando el animal se abalanzó sobre Greyci, provocándole diversas heridas.

La madre de la niña, al escuchar los gritos, acudió rápidamente y logró rescatar a su hija, quien presentaba múltiples lesiones en la cabeza.

De inmediato, fue trasladada a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió los primeros auxilios.

Posteriormente, Greyci fue transferida al Hospital Arnold Pape, donde se le realizó una intervención quirúrgica que se extendió por casi siete horas. Los médicos lograron estabilizarla, y la menor recibió un total de 68 puntadas.

Actualmente, Greyci se encuentra en proceso de recuperación y su estado es satisfactorio.


