Nuevo León

Invertirán más de 800 mdp en electromovilidad de Nuevo León

Estará destinada a iniciativas de financiamiento para conductores de plataformas, expansión de red de carga, taller especializado y sistemas de almacenamiento

  • 03
  • Marzo
    2026

Se sumaron más de 800 millones de pesos para la movilidad eléctrica en Nuevo León y el municipio de San Pedro, y es que la empresa VEMO anunció una inversión de 825 millones de pesos para 2026, como parte de su estrategia de expansión y consolidación en México.

invertiran-800-mdp-electromovilidad-nuevo-leon.jpg

Estos recursos se aplicarán en programas de financiamiento para conductores de plataformas de movilidad, el desarrollo de nuevas redes de carga, la instalación de un taller especializado en vehículos eléctricos y la implementación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías en el estado. 

El anuncio se realizó durante la inauguración de la edición 2026 de LATAM Mobility North America en San Pedro, donde autoridades estatales y representantes del sector privado destacaron el impacto que tendrá esta inversión.

VEMO, empresa que impulsa la movilidad eléctrica con soluciones integrales para empresas y conductores, mediante la oferta de vehículos eléctricos, infraestructura de carga y tecnología de gestión de flotas, subrayó que esta inversión forma parte de un plan nacional de mayor alcance.

“Esto es la punta del iceberg, es el comienzo, el inicio de algo muy grande, de un plan muy ambicioso en México en general con el objetivo de invertir mil 500 millones de dólares de acá al 2030”, afirmó Roberto Rocha, representante de VEMO.

Gobernador celebra anuncio de inversión; alcalde anuncia que son cerca de mil unidades que operarán 

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró el anuncio y destacó la confianza del sector privado en la entidad.

“Más millones para Nuevo León y para San Pedro y así damos por inaugurado el Latam Mobility North América 2026”, expresó el mandatario estatal tras oficializarse la inversión.

samuel-garcia-gobernador-nuevo-leon.jpg

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, detalló que cerca de mil vehículos eléctricos destinados a plataformas de movilidad operarán en el municipio, junto con la instalación de sus respectivas estaciones de carga.

“Aquí si vieron anunciaron que aquí iba a ver alrededor de mil carros eléctricos por esta empresa que la gran mayoría van a estar aquí en San Pedro donde van a estar financiadas para estas plataformas de movilidad, servicio, igual va a haber cargadores eléctricos y demás y esto es un poco para impulsar las energías verdes”, dijo Farah al término de la inauguración del evento en el Auditorio San Pedro. 

alcalde-mauricio-farah.jpg

Añadió que la prioridad, además de la seguridad, es la movilidad

“Si bien en San Pedro es para nosotros muy importante este tema y constantemente estamos trabajando en ello, es importante tener una solución metropolitana porque de nada sirve que un municipio trabaje solo”, mencionó. 


