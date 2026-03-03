Podcast
Reporte Ciudadano
EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T102029_406_1eb91a368e
Nuevo León

Muestran ejes para proteger y fortalecer a mujeres de Nuevo León

La titular de AMAR a Nuevo León enfatizó que apoyar a las mujeres no solo implica atender situaciones de vulnerabilidad, sino reconocer su papel fundamental

  • 03
  • Marzo
    2026

En el marco del programa “Ayudamos a las Mujeres”, el Gobierno de Nuevo León reafirmó su compromiso de impulsar políticas públicas que coloquen a las mujeres en el centro de las decisiones, con una visión integral que garantice bienestar, seguridad y desarrollo.

Durante la presentación de estas acciones, Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, destacó que el apoyo a las mujeres debe abordarse de manera transversal y coordinada, atendiendo todas las dimensiones de su vida.

Presentan los seis ejes fundamentales a favor de mujeres

Rodríguez Cantú subrayó que las acciones del Gobierno del Estado a favor de las mujeres se concentran en seis ejes fundamentales:

  1. Prevención y atención de la violencia contra las mujeres, garantizando protección, acompañamiento y acceso a la justicia.
  2. Salud de las mujeres y de la niñez, con atención digna, oportuna y cercana.
  3. Autonomía de las mujeres, fortaleciendo su capacidad de decisión y su independencia.
  4. Desarrollo económico y laboral, mediante oportunidades de empleo, capacitación y emprendimiento.
  5. Educación para mujeres, niñas y niños, como base para romper ciclos de desigualdad.
  6. Entornos seguros para las mujeres, que les permitan vivir y desarrollarse con tranquilidad.

La titular de AMAR a Nuevo León enfatizó que apoyar a las mujeres no solo implica atender situaciones de vulnerabilidad, sino reconocer su papel fundamental en la transformación social del estado, así como proteger el bienestar de sus hijas e hijos.

mariana-rodriguez-proteccion-mujeres-nuevo-leon.jpg

Finalmente, señaló que el programa "Ayudamos a las Mujeres" articula esfuerzos entre dependencias estatales y aliados estratégicos, con el objetivo de ampliar el alcance de los apoyos y asegurar que más mujeres en Nuevo León accedan a servicios integrales que les permitan prosperar.


