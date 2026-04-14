Fortalece Arratia agenda social en NL como secretario de Igualdad

Con el compromiso de reforzar las políticas públicas en favor de los sectores más vulnerables, Félix Arratia Cruz asumió como nuevo Secretario de Igualdad e Inclusión del Estado, con la meta de reducir las brechas de desigualdad y generar mayores oportunidades para las y los nuevoleoneses.

El nombramiento fue oficializado por el gobernador Samuel García, quien destacó las capacidades del funcionario y su visión para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

“Invité a Félix por las capacidades sobresalientes que ha demostrado en cada uno de los espacios en los que ha participado, y sobre todo, por el compromiso inamovible que tiene con nuestro estado”, expresó el mandatario estatal.

García Sepúlveda reveló que Arratia aceptó el cargo bajo la condición de mantener cercanía con la población del municipio de Juárez y contribuir a su desarrollo, petición que fue respaldada por el Ejecutivo estatal.

“Pero eso sí, me puso dos condiciones: seguir estando cerca de la gente de Juárez y que le siga yendo mejor al municipio. Por supuesto acepté, porque nuestro deber es que le vaya bien a todo Nuevo León”, señaló García Sepúlveda.

Prioridad: cercanía y resultados

Al asumir la titularidad de la dependencia, Arratia Cruz subrayó que su gestión estará enfocada en la equidad, la cercanía con la ciudadanía y la obtención de resultados concretos que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias.

“El compromiso es claro: seguir cerca de la gente, no perder el contacto con quienes confían en nosotros y asegurar que el desarrollo llegue a todos los rincones de Nuevo León, especialmente a Juárez, que siempre será una prioridad”, afirmó.

Asimismo, reiteró que mantendrá un vínculo permanente con dicho municipio para atender de manera directa sus necesidades.

Durante el acto, el gobernador también agradeció el trabajo realizado por Martha Herrera, quien encabezó la Secretaría de Igualdad e Inclusión desde el inicio de la actual administración estatal.

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Perfil con experiencia en servicio público

Félix Arratia Cruz es Licenciado en Derecho y Finanzas, con estudios de posgrado en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público, donde ha participado en los ámbitos jurídico, legislativo y administrativo.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan el de Secretario de Medio Ambiente y Subsecretario en el Gobierno del Estado, posiciones desde las cuales impulsó acciones en materia de ordenamiento, fortalecimiento institucional y atención ciudadana.

Su perfil se caracteriza por una visión orientada a resultados, así como por su enfoque en la eficiencia, la transparencia y el compromiso social.

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