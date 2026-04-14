Dejaría de operar la Ruta Arteaga por falta de rentabilidad

La operación de la Ruta Arteaga, que conecta Arteaga con Saltillo y Ramos Arizpe, enfrenta incertidumbre luego de que concesionarios advirtieran que podrían retirar sus unidades entre mayo y junio por falta de rentabilidad, mientras el municipio asegura que analiza alternativas para evitar afectaciones a los usuarios.

Por medio de sus redes sociales, el concesionario Leopoldo Mendoza Córdoba sostuvo que el servicio ya no es sostenible debido al incremento en costos operativos, como el diésel —que ha aumentado hasta 45 por ciento—, así como seguros y cuotas patronales, que han registrado alzas superiores al 200 por ciento.

Aseguró que, en promedio, el costo real por pasajero supera los 30 pesos, mientras que el ingreso efectivo ronda entre 11 y 13 pesos debido a descuentos y tarifas preferenciales, lo que ha generado pérdidas constantes.

Ante este escenario, advirtió que de no recibir apoyo, la suspensión del servicio podría concretarse en los próximos meses de mayo o junio.

Por su parte, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, reconoció la problemática, pero aseguró que ya se encuentran en diálogo con los concesionarios para encontrar una solución sin afectar a la población.

Indicó que se revisarán aspectos como los recorridos, tiempos de traslado y número de usuarios, con el objetivo de hacer ajustes que permitan mejorar la operación de la ruta.

Descartó de manera categórica un incremento en las tarifas, tanto por parte del municipio como del Gobierno del Estado, y subrayó que la prioridad es mantener un servicio accesible, especialmente para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes actualmente cuentan con subsidios o gratuidad.

La edil señaló que incluso se analiza la posibilidad de modificar la ruta o fortalecer esquemas de apoyo, además de explorar la entrada de nuevos inversionistas interesados en participar en el servicio.

Actualmente, la ruta cuenta con alrededor de 30 unidades, aunque solo 13 se encuentran en operación, con frecuencias de entre 20 y 30 minutos.

Comentarios