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Nuevo León

Proponen red de mentorías para mujeres emprendedoras

Propuesta busca fortalecer negocios liderados por mujeres y mejorar su acceso a financiamiento y supervivencia empresarial

  • 14
  • Abril
    2026

El diputado Jesús Elizondo propuso crear una red de mentorías para mujeres emprendedoras, para fortalecer las capacidades de aquellas mujeres que quieran empezar su propio negocio.

La iniciativa busca añadir un párrafo a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado y que se cree la Red Estatal de Mentoría para Mujeres Emprendedoras.

Esta red ofrecería un acompañamiento y consolidación de este tipo de empresas que son lideradas por las mujeres nuevoleonesas.

“Es importante crear esta red porque las Mipymes representan más del 80% de los empleos y la actividad en cuántas unidades económicas hay en nuestro país.

“Y hay que decirlo, una gran parte de quienes lo hacen son mujeres, son vecinas, yo lo he visto en mis recorridos en Guadalupe que venden artículos, hacen algún tipo de manualidad o prestan algún tipo de servicio”, dijo Jesús Elizondo.

Agregó que este tipo de programas de mentoría empresarial incrementan hasta en un 30% la tasa de supervivencia de los negocios y mejoran hasta en un 20% el acceso a financiamiento para que su emprendimiento crezca.

“Todavía lo que son las mujeres emprendedoras tienen ciertas desventajas en Nuevo León, porque con anterioridad a las mujeres casadas les pedían hasta firmas del esposo en los bancos.

“Hoy todavía hay mujeres emprendedoras que, a la hora de pedir un apoyo, por ser mujeres y no tener un antecedente económico que respalde, terminan siendo discriminadas”, agregó el legislador.


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