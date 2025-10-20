Destacan proyectos para salvaguardar medio ambiente en NL

Previo al informe de Gobierno, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, brindó detalles sobre las metas alcanzadas durante su administración.

El titular inicio su ponencia al anunciar la modernización del Sistema de Monitoreo Ambiental, con una inversión de más de 14 millones de pesos para cada una de las 15 estaciones distribuidas por el Área Metropolitana.

Entre los equipos adquiridos para brindar resultados a la ciudadanía para medir la calidad del aire se reportan 64 medidores de gas y seis nuevos equipos de PM2.5.

Afirmó que con el objetivo de minimizar el impacto de inversión técnica se llevará a cabo un consenso de cámaras industriales y empresariales para frenar la elevación de partículas. Se establecerán las medidas de corto y mediano plazo con objetivos medibles y distinguir las soluciones posibles.

Destacó que Nuevo León es el único estado que tiene un programa para contrarrestar y combatir el cambio climático.

Lozano Caballero aseguró que la entidad cumplirá sus compromisos de adaptación y mitigación intermedios para asentar las bases para el 2025.

Informó que los Ejes del Programa abarca desde la seguridad hídrica, el sistema de movilidad accesible, hasta una transición a un sector energético limpio.

Sobre la División Ambiental, el secretario informó que elementos de Fuerza Civil detuvieron a 66 personas, se aseguraron 21 vehículos y se localizaron 137 tiraderos clandestinos desde el pasado mes de agosto.

Expuso que el personal de Protección Civil atendió 171 incendios, siendo el mes de agosto con más siniestros al acumular 60, mientras que Parque y Vida Silvestre lograron rescatar a 394 animales de fauna silvestre y 49 ejemplares por tráfico animal. Además, aseguró que Comisión de Agua y Drenaje atendió al menos 26,457 taponamientos reportados en la entidad.

El Inicio del Inventario de Emisiones es un trabajo conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, que define los sectores sujetos a revisión para el inventario de emisiones, con el fin de proteger la salud de la población.

"El tiempo estimado con el que se ha estado trabajando con la UNAM y SEMARNAT es entre ocho a 10 meses contando desde agosto [...] Ya llevamos avanzados estos dos o tres meses de trabajo, por lo que esperamos que en los siguientes meses tengamos el resultado de manera definitiva" definió el secretario.

El titular de la dependencia afirmó que 931,576 árboles fueron plantados en el área metropolitana del millón de ejemplares establecidos como meta. Entre los beneficios destacó que beneficia la biodiversidad, reduce la exposición de los contaminantes, además de favorecer la salud física y mental.

"Con nuestro programa Bosques del Agua del Parque Nacional Cumbres y en los Bosques Urbanos de la Alameda, Parque Libertad, se han estado creando estos pulmones para el Área Metropolitana de Monterrey" informó Lozano Caballero.

A tres meses del inicio del programa de adopción de árboles, se han plantado 11,032 plantas de un total de 35,000 estimados.

El secretario informó que para mejorar la calidad del agua y recuperar los sistemas, se mantendrán las jornadas de limpieza en causes como el Río La Silla, Río Pesquería y Río Santa Catarina.

Destacó que la Secretaría de Medio Ambiente fue creada en 2021 y cuenta con una unidad administrativa para la conservación, en conjunto con Gobiernos, empresas, instituciones educativas y sociedad en general.

El Centro Estatal de Atención Animal opera bajo un modelo integral para brindar apoyo veterinario, resguardo temporal, programas de adopción y el manejo de evidencias en casos legales. Entre ellos se destaca el Albergue de caninos y equinos donde se pueden alojar hasta 80 perros.

Concluyó al exponer que más empresas, escuelas y público en general, se adhieren a los proyectos y voluntariados de limpieza para apoyar el medio ambiente. Además, recalcó que esta Secretaría ha sido muy beneficiosa tanto para la ciudadanía como para la propia administración.

"Fue un gran acierto del gobernador el lanzamiento de la división ambiental", destacó Lozano.

