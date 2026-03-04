Impulsan liderazgo de la mujer en fiscalización pública

La Contraloría del Estado de Nuevo León encabezó este miércoles el conversatorio “Mujeres en la Fiscalización”, un encuentro junto con servidoras públicas municipales dedicadas a la fiscalización, el control interno y la rendición de cuentas.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la contralora del Estado, María Teresa Herrera Tello, aseguró que el encuentro tiene el objetivo de crear un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias y conocimientos que promuevan el empoderamiento y la equidad de género.

“Cada auditoría y cada acto de control inciden directamente en la vida de las personas, en la calidad de los servicios, en las oportunidades de las nuevas generaciones y en la confianza ciudadana. [...] A lo largo del tiempo, las mujeres hemos enfrentado retos adicionales para ocupar espacios de liderazgo. Hoy demostramos que la preparación, la ética y la capacidad no tienen género”, mencionó Herrera Tello.

Contraloras municipales comparten experiencias

Por su parte, las contraloras Adriana Hernández Martínez, de Juárez; Melissa Sánchez Martínez, de Escobedo; y Gabriela González Rodríguez, de San Nicolás; compartieron su experiencia en la toma de decisiones con sensibilidad y su rol como mujeres en un ámbito de fiscalización y supervisión gubernamental.

Destacaron la importancia de ejercer la función pública con liderazgo, firmeza y vocación de servicio.

Además, la contralora María Teresa Herrera reiteró el compromiso institucional de fortalecer una cultura de integridad, abrir más oportunidades para mujeres en posiciones estratégicas y consolidar una fiscalización cercana, preventiva y profesional.

