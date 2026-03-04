Podcast
Nuevo León

Corre Ahorra, todo listo el arranque en Fundidora

La carrera de Agua y Drenaje de Monterrey se realizará este 7 de marzo con 5 mil participantes y recorridos de 3 y 5 kilómetros

  • 04
  • Marzo
    2026

Todo está listo para que se lleve a cabo la carrera “Corre Ahorra” este sábado 7 de marzo en el Parque Fundidora, organizada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey como parte de las actividades por el Día Mundial del Agua.

El evento deportivo contará con circuitos de 3 y 5 kilómetros y reunirá a 5 mil participantes, entre corredoras y corredores que se darán cita desde temprana hora para participar en esta jornada que combina activación física y concientización sobre el cuidado del agua.

Convocan a familias a sumarse

La carrera está abierta a personas de todas las edades, por lo que se espera la participación de familias completas que disfrutarán de este espacio de convivencia en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.

El director general de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, destacó la respuesta de la ciudadanía ante esta convocatoria.

“Estamos listos para recibir a cinco mil personas este sábado en la carrera Corre Ahorra. Queremos que las familias se sumen, que participen juntas y que, al mismo tiempo, reforcemos el mensaje sobre la importancia de cuidar el agua”, expresó.

Recomendaciones para participantes

Agua y Drenaje de Monterrey invita a las y los participantes a acudir con ropa cómoda, tenis para correr, gorra, agua y buena actitud para disfrutar plenamente de esta actividad.

La carrera Corre Ahorra iniciará a las 7:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para facilitar la organización y el arranque del evento.


