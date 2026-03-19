La primavera llega con calor de hasta 32 grados en Monterrey

El equinoccio de primavera no solo traerá un cambio de estación a la zona metropolitana de Monterrey, sino también un ascenso en el termómetro que marcará el ritmo de los próximos días.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos de Protección Civil Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la llegada de la primavera este 20 de marzo será recibida con condiciones de estabilidad y un ambiente caluroso en la urbe regia.

Para quienes planean actividades al aire libre o el tradicional ascenso a parajes naturales para recibir la estación, se espera que el termómetro alcance los 32°C durante la tarde, generando un ambiente seco y cálido.

Al amanecer y durante la noche, se registrarán 16°C, lo que brindará un respiro fresco tras el calor vespertino.

La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que se descarta cualquier interrupción por mal tiempo.

En cuanto a la calidad del aire se reporta como aceptable, permitiendo la realización de actividades físicas con las precauciones habituales.

A diferencia de años anteriores donde los frentes fríos retrasaban el ambiente primaveral, este 2026 la naturaleza parece alinearse con el calendario astronómico.

El fenómeno del equinoccio, donde el día y la noche duran lo mismo, será plenamente visible bajo cielos despejados sobre el Cerro de la Silla.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada ante el incremento de temperatura y utilizar protección solar, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar será más intensa debido a la posición del Sol sobre el ecuador.

A qué hora llega la primavera

El invierno está por despedirse de las montañas del estado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la primavera de 2026 entrará oficialmente en Nuevo León el próximo 20 de marzo a las 8:46 horas (tiempo del centro).

Este fenómeno astronómico, que marca el fin de la temporada gélida en el hemisferio norte, tendrá una duración aproximada de 92 días y 18 horas, extendiéndose hasta el 21 de junio, fecha en que dará inicio el solsticio de verano.

El evento que inicia esta estación es el equinoccio (del latín æquinoctium, que significa “noche igual”).

Durante este instante preciso, el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, lo que genera efectos fascinantes en el planeta.

Luz uniforme porque los rayos solares se distribuyen de manera equitativa, logrando que el día y la noche duren aproximadamente 12 horas cada uno en todo el mundo.

Y la anulación de la inclinación, debido a que el eje de la Tierra no se inclina hacia el Sol ni se aleja de él, permitiendo una transición climática gradual en ambos hemisferios.

Un fenómeno global con impacto local

Aunque el cálculo proviene del Observatorio Astronómico Nacional, el momento es universal. Mientras que en Nuevo León y el resto del hemisferio norte celebran el florecimiento de la naturaleza, en el hemisferio sur este mismo fenómeno marca el inicio del otoño.

Para los regiomontanos, el equinoccio de primavera suele ser una fecha de gran relevancia cultural y turística, especialmente en zonas como la Huasteca, donde ciudadanos acuden a "cargarse de energía" bajo el sol de marzo.

Comentarios