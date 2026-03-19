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Nuevo León

Reconocen a San Pedro por su modelo de transporte gratuito

El programa Circuito San Pedro fue premiado por mejorar la movilidad con 19 rutas gratuitas que benefician a miles de ciudadanos diariamente

  • 19
  • Marzo
    2026

El municipio de San Pedro Garza García fue reconocido a nivel nacional por el Instituto del Buen Gobierno Municipal, destacando el impacto positivo del programa Circuito San Pedro.

Este galardón valida las políticas públicas enfocadas en transformar la movilidad urbana mediante soluciones gratuitas y eficientes.

El alcalde Mauricio Farah dijo que este reconocimiento es el resultado de una estrategia diseñada para mejorar la vida diaria de los sampetrinos.

Actualmente, el Circuito San Pedro opera 19 rutas estratégicas que conectan a miles de ciudadanos con sus centros de estudio, trabajo y hogares.

El edil sampetrino enfatizó que este logro es fruto de una visión clara sobre el bienestar social.

“Es el resultado de las decisiones que día a día tomamos para una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos”, afirmó el edil.

“Hoy miles de personas cuentan con una alternativa de transporte segura, eficiente y completamente gratuita; eso es el Circuito San Pedro”.

El sistema de transporte gratuito se desglosa de la siguiente manera:

  • 11 rutas destinadas al público en general.
  • 6 rutas de transporte escolar.
  • 2 rutas especializadas para universidades.

Farah puntualizó que el compromiso del municipio continúa firme hacia la implementación de soluciones reales que eleven los estándares de transporte a un nivel de clase mundial.


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