Entrega Gobernador 30 camiones y 63 parabuses en Escobedo

El gobernador Samuel García encabezó este jueves la entrega de 30 nuevas unidades de transporte público para la Ruta 105, además de 63 parabuses equipados en el municipio de Escobedo.

El mandatario estatal destacó que, tras décadas de abandono en el sector, la actual administración inaugura proyectos diariamente para transformar la movilidad.

Con esta entrega, el estado alcanza la cifra de 3,511 unidades nuevas puestas en circulación, de una meta total de 4,000 camiones.

“Y ahora el Estado, así como garantiza seguridad y garantiza agua y garantiza educación, ahora el estado garantiza que haya camiones y estén pasando en la frecuencia debida”, indicó el mandatario estatal.

“Ya llevamos 402 parabuses para que al menos la gente esté sentada con sombra, que tenga luz, protegida. 402 hemos instalado, queríamos llegar a 500 y hubo alcaldes que se negaron”, reiteró.

Las 30 unidades integradas a la Ruta 105 operarán bajo dos ramales estratégicos: Remanente Parques y Remanente San Isidro.

Recorrido beneficiará a usuarios que transitan por al menos cuatro municipios

Este recorrido beneficiará a usuarios que transitan por la cuenca de Pesquería, Apodaca, San Nicolás y Monterrey.

Abraham Vargas Molina, titular de Metrorrey y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), informó que esta incorporación permitirá reducir los tiempos de espera entre un 15% y 20%, garantizando frecuencias de paso más efectivas para los ciudadanos.

“Esto nos va a permitir disminuir el intervalo de paso entre un 15 y un 20 por ciento dependiendo del ramal, con lo cual los usuarios van a esperar menos en la parada que vale la pena reconocer que ahora es en unas condiciones dignas con información, con protección”, dijo Vargas.

La entrega de los 63 parabuses en Escobedo forma parte de un proyecto estatal que ya suma 402 estructuras instaladas de una meta de 500.

Guadalupe López Marchán, directora de Fideurb, detalló que estas estaciones no son solo puntos de espera, sino infraestructura diseñada con enfoque de género y accesibilidad universal.

“Estos parabuses no solamente permiten vincularse con la movilidad en general, sino también contienen elementos de diseño muy particulares, iluminación segura durante la noche, lo que implica seguridad para los usuarios, accesibilidad para personas con movilidad reducida, pero también con fatiga crónica, áreas de descanso, información para el usuario, sombra, visibilidad ante las paradas de los autobuses, están pensados con enfoque de género, ya que muchas de los personas que tienen trayectos fragmentados son precisamente dos segmentos, las mujeres y los estudiantes”, puntualizó la funcionaria.

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