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Nuevo León

Lanzan 'Ponte Nuevo: Reciclafest' para fomentar cultura ambiental

Este evento organizado por Medio Ambiente se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo, en la Plaza Gastronómica del centro de Monterrey

  • 14
  • Mayo
    2026

Como parte del Día Mundial del Reciclaje, la Secretaría de Medio Ambiente organiza el evento “Ponte Nuevo: Reciclafest” para fomentar la cultura ambiental y la correcta disposición de residuos reciclables entre la ciudadanía.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, invitó a la ciudadanía a participar en esta jornada de reciclaje.

"Separar y entregar tus residuos reciclables es una acción sencilla que transforma nuestra ciudad. Te esperamos el domingo 17 de mayo en la Plaza Gastronómica para demostrar que el cambio empieza por cada uno de nosotros." señaló.

Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo, en la Plaza Gastronómica del centro de Monterrey. Estas actividades ubicadas en Washington y Zuazua comenzarán desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas.

¿Qué materiales podrían ser entregados para esta campaña de reciclaje?

Se instalarán módulos de acopio de materiales reciclables, donde las y los asistentes podrán entregar de forma segura:

  • Materiales como envases plásticos (PET, HDPE y PP)
  • Envases metálicos (latas de aluminio y latas de lámina de alimentos o bebidas)
  • Envases de vidrio de grado alimenticio, papel y cartón, envases de cartón de bebidas (Tetrapak),
  • Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
  • Neumáticos usados
  • Aceite de cocina usado
  • Pilas alcalinas

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Este evento contará con talleres, actividades lúdicas y culturales, así como un mercado de productos conscientes orientado a promover el consumo local y sustentable.

 


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