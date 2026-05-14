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Tamaulipas

Ayuntamiento continúa con la rehabilitación de calles en Victoria

Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio también atendieron peticiones en la calle Cárdenas de Los Arcos y otras más

  • 14
  • Mayo
    2026

El gobierno de Victoria, que encabeza el alcalde Eduardo Gattás Báez, continúa con el programa de bacheo enfocado en rehabilitar calles y avenidas principales en colonias de la ciudad para mejorar movilidad y seguridad urbana.

En esta semana, destacan acciones de restauración de pavimento dañado en calles Río Corona y Sierra Madre al vado San Marcos; Ejército Libertador con avenida Las Torres y 16 de Septiembre, donde se dio respuesta a peticiones ciudadanas de habitantes del sector.

Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio también atendieron peticiones en la calle Cárdenas de Los Arcos, Río Purificación de la colonia Zozaya y bulevar Fidel Velázquez con Praxedis Balboa.

Con maquinaria pesada, el gobierno de Victoria atendió solicitudes de rastreo y nivelación de calles y caminos en los ejidos La Presa, Loma Alta, La Peñita, Fuerte de Portes Gil y Alianza de Caballeros; además de la instalación de lámparas para reforzar la seguridad en horas nocturnas.

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