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Nuevo León

Realiza Farah jornada de supervisión de pluviales en San Pedro

Esta infraestructura, con una capacidad de 13,500 metros cúbicos, es vital para captar el azolve que desciende de la Sierra Madre tras las recientes lluvias

  • 14
  • Mayo
    2026

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, encabezó una jornada de supervisión de los trabajos de mantenimiento y desazolve en la infraestructura pluvial del municipio.

Acompañado por Miguel Ávila, secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, el edil recorrió la gran caja retenedora ubicada en la colonia Lomas del Valle.

Esta infraestructura, con una capacidad de 13,500 metros cúbicos, es vital para captar el azolve que desciende de la Sierra Madre tras las recientes lluvias.

Durante la inspección, Farah explicó el funcionamiento estratégico de esta obra.

“Cada lluviecita tratamos de darle este mantenimiento para mantenerla en las mejores condiciones. Aquí conectan dos entradas que toda viene desde la Sierra Madre y aquí, pues, bueno, ahí todo el azolve lo capta y el agua sigue su curso y, pues, esto nos sirve muchísimo para que no se nos tapen”, explicó el alcalde sampetrino.

La caja de Lomas del Valle es una de las 10 estructuras similares en el municipio. Su diseño permite que el agua pierda velocidad, logrando que sedimentos como lodo y piedras se asienten en el fondo, mientras el líquido fluye de forma controlada hacia el río Santa Catarina.

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Este proceso protege directamente a zonas como Lomas del Valle, Bosques del Valle y Avenida Alfonso Reyes.

Miguel Ávila resaltó que el compromiso con el mantenimiento preventivo ha posicionado a San Pedro como referente en México.

Según la más reciente Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el municipio ocupa el primer lugar nacional en eficiencia de drenaje pluvial.

“En el municipio tenemos 80 kilómetros de red pluvial, los cuales, de manera preventiva, siempre la Dirección de Infraestructura Hídrica, a cargo de Antonio Mora, tiene limpias”, enfatizó el Secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad.

“Somos el municipio con menor índice de inundaciones en el área metropolitana y en el estado, obviamente. Somos el municipio número 1, según la encuesta del ENSU, a nivel nacional en el manejo y limpieza de pluviales”, agregó Ávila.

Un punto clave destacado durante el recorrido fue la recuperación de la capacidad de esta infraestructura. Aunque fue inaugurada en 2016 durante la gestión de Mauricio Fernández, la caja de Lomas del Valle permaneció seis años sin mantenimiento hasta marzo pasado.

En el reciente desazolve integral, el personal municipal retiró 11,500 metros cúbicos de material acumulado, equivalente a 750 viajes de camión de carga.


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