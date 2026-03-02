Trasladan cuerpo de 'El Mencho' a cementerio en Guadalajara

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado este lunes a un cementerio en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, tras ser abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo militar en Jalisco.

La versión sobre el funeral de "El Mencho" generó diversas especulaciones en medios de comunicación. Sin embargo, fuentes cercanas al caso confirmaron que el presunto capo fue velado previamente en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, al oriente de Guadalajara.

Fuerte operativo por velorio de "El Mencho" en Guadalajara

Desde el sábado, cuando familiares reclamaron el cuerpo en la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara. En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal, además de un helicóptero que realizó sobrevuelos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes locales, el cuerpo del considerado uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos arribó a la funeraria La Paz alrededor de las 9:00 horas del domingo, bajo un fuerte resguardo de camionetas civiles y unidades militares que escoltaban la carroza.

Durante el velorio comenzaron a llegar numerosos arreglos florales con rosas blancas y rojas. Uno de ellos portaba las siglas CJNG en la cinta, mientras que otro destacaba por su diseño en forma de gallo, en alusión al apodo “El Señor de los Gallos”. La mayoría de los arreglos no incluía identificación del remitente.

Tensión en Jalisco tras muerte del líder del CJNG

En paralelo al velorio, se registraron balaceras y presuntos intentos de secuestro o quema de vehículos en al menos dos puntos de la ciudad, hechos que fueron contenidos por fuerzas estatales.

El acceso a la funeraria fue controlado por personal militar, incluso con la presencia de una tanqueta del Ejército que permaneció en el sitio hasta el traslado del féretro al cementerio Recinto de La Paz, ubicado al poniente de Guadalajara, a unos 23 kilómetros del lugar donde se realizó el servicio funerario.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha confirmado oficialmente la presencia de los restos del capo, lo que ha generado incertidumbre entre la población ante la intensa movilización de fuerzas de seguridad.

La muerte de "El Mencho" ocurrió en Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, y detonó una ola de violencia en distintas regiones del país, con bloqueos carreteros, incendios de negocios, cancelación de vuelos y ataques contra fuerzas de seguridad.

Según datos oficiales, tras el operativo militar fallecieron 25 elementos de la Guardia Nacional y más de 30 presuntos integrantes del CJNG, principalmente en el estado de Jalisco.

