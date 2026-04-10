No hay denuncia formal por amenazas en caso Debanhi: Fiscalía

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la dependencia estatal no cuenta, hasta el momento, con una denuncia formal por amenazas en el caso de Debanhi Escobar Bazaldúa.

El funcionario explicó que, según la información disponible, la investigación fue atraída por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por lo que actualmente corresponde a las autoridades federales dar seguimiento al caso.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, fue atraída por la PGR y hasta el momento no nos han dado resolución de eso”, señaló.

Las declaraciones del fiscal surgen luego de que los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, revelaran en entrevista exclusiva para El Horizonte que han sido víctimas de amenazas constantes.

“Sí, hemos sido amenazados, siguen las amenazas, más por redes sociales”, señalaron.

Asimismo, advirtieron que las intimidaciones también han alcanzado a personas que buscan aportar información al caso.

“También para mucha gente que nos manda información por redes sociales las amenazan”, explicaron.

Incluso, detallaron que los mensajes contienen advertencias graves que han generado temor entre posibles testigos.

“Les dicen que la Fiscalía de Nuevo León o determinada persona va a ir a matarlos o a secuestrarlos”, afirmaron.

De acuerdo con los padres, estas acciones tendrían como objetivo frenar nuevas líneas de investigación. “Entonces, que se callen, que no nos den información”, expresaron.

Pese a este escenario, reiteraron que continuarán con su exigencia de justicia. “Seguimos siendo amenazados, pero no tenemos miedo”, afirmaron.

Por su parte, Flores Saldívar precisó que, al no existir un reporte formal ante la Fiscalía estatal sobre estas amenazas, no se ha iniciado una investigación local en ese sentido; sin embargo, indicó que cualquier denuncia puede ser presentada para su debido seguimiento.

Comentarios