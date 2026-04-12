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Nuevo León

Exhortan a respetar zonas escolares ante regreso a clases

El gobierno de Monterrey compartió recomendaciones para los padres de familia y estudiantes con el fin de evitar percances.

  • 12
  • Abril
    2026

Ante el regreso a clases este lunes 13 de abril, el Gobierno de Monterrey llamó a los automovilistas a respetar los límites de velocidad en zonas escolares para prevenir accidentes viales.

La autoridad municipal informó que desplegará elementos de la Dirección de Vialidad y Tránsito en principales avenidas para agilizar la circulación y brindar seguridad a estudiantes durante los horarios de entrada y salida.

¿Cuáles son los horarios de zona escolar?

De acuerdo con lo establecido, los horarios de zona escolar de lunes a viernes serán de 07:00 a 09:30 horas, de 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.

¿Cuál es el límite de velocidad permitido?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey reiteró que la velocidad máxima frente a planteles educativos es de 30 kilómetros por hora.

¿Qué recomendaciones se hacen a los conductores?

La autoridad exhortó a padres de familia y automovilistas a salir con anticipación, evitar estacionarse en doble fila, usar cinturón de seguridad, ceder el paso a peatones y no utilizar el teléfono celular al conducir.

En tanto, a los estudiantes se les recomendó cruzar con precaución y utilizar puentes peatonales para reducir riesgos durante sus traslados.


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