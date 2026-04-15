NL alista centros de atención para personas con autismo

El Gobierno del Estado alista la inauguración del Centro Estatal de Atención a las Personas en Condición del Espectro Autista y otras condiciones de la neurodiversidad, así como el Centro de Intervención para las Personas con Trastorno del Espectro Autista.

Como parte de las actividades de supervisión, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizó un recorrido por sus instalaciones para verificar las condiciones operativas y funcionales del espacio.

Acompañada del Secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, la titular de Amar a Nuevo León destacó que, junto con organizaciones, se plantean la construcción de dos centros de atención integral: el Centro TEA+ y el CITEA, a cargo del DIF Nuevo León.

“Estos dos centros, TEA+ y CITEA, nacen para atender esta realidad que durante décadas fue ignorada o, más bien, abordada a medias. Porque el autismo no se vive de una sola manera y cuando eso no se entiende, lo que suele pasar es que las familias se enfrentan a diagnósticos tardíos, a procesos solitarios y a caminos llenos de incertidumbre”.

El Centro TEA+ será operado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, y tiene como objetivo principal líneas de acción orientadas a garantizar la inclusión total y prevenir los riesgos de exclusión de las personas con CEA u otra condición de la neurodiversidad.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, señaló que, como titular de esta dependencia, se enfocará en garantizar que las y los neoloneses tengan las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse.

“Con la creación de este espacio del Centro Estatal de Atención a las Personas en Condición del Espectro Autista y otras de la neurodiversidad. Centro TEA+ damos un paso muy importante en este sentido. Pues generamos condiciones para que exista un espacio para entender a las personas que viven con este trastorno”.

El CITEA contará, entre otras áreas, con cine, escuela, estacionamiento, CITEA consultorios, CITEA sensorial.





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