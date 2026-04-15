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Tamaulipas

Detienen a hombre por robo en sucursal de quesos en Matamoros

Un hombre fue sorprendido saliendo por un orificio tras robo en negocio; llevaba mil 500 pesos y fue puesto a disposición de la Fiscalía en Matamoros

  • 15
  • Abril
    2026

Un hombre fue detenido durante la madrugada luego de ser sorprendido presuntamente robando al interior de una famosa sucursal de Quesos ubicada en la colonia Unión.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:11 horas, cuando elementos de seguridad  se trasladaron al lugar por un llamado del C5 por un caso de allanamiento en el inmueble

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el jefe de seguridad de la empresa, quien informó que se registraba un robo en proceso dentro del establecimiento.

Durante la inspección, los oficiales detectaron un orificio en la parte trasera del edificio, por donde salía un hombre, quien fue asegurado de inmediato.

Tras realizarle una revisión, al sujeto le fueron encontrados mil 500 pesos en efectivo, los cuales presuntamente habían sido sustraídos del negocio.

El detenido fue identificado como José Martín Islas Mancilla, de 46 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.

Autoridades señalaron que la detención fue resultado de la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, destacando la respuesta oportuna ante este tipo de incidentes.


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