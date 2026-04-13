Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
regreso_a_clases_nuevo_leon_2026_fe66f18285
Nuevo León

Retornan alumnos a escuelas de Nuevo León tras Semana Santa

Desde el arranque de la jornada, se observó a estudiantes llegar con uniforme, mochilas, loncheras y tareas que les fueron asignadas para vacaciones

  • 13
  • Abril
    2026

Tras el periodo vacacional de Semana Santa, cientos de niños regresaron este lunes a las aulas con entusiasmo para iniciar el último trimestre del ciclo escolar 2025-2026.

regreso-a-clases-nuevo-leon-2026.jpg

Tal es el caso de 711 alumnos del plantel educativo Osiel Hinojosa, mejor conocido como “la escuela anexa”, ubicado en el cruce de las calles Rafael Ramírez y Gregorio Torres, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, quienes retomaron sus actividades escolares desde temprana hora.

Desde el arranque de la jornada, se observó a estudiantes llegar con uniforme, mochilas, loncheras y tareas que les fueron asignadas antes del receso vacacional. 

regreso-a-clases-nuevo-leon-2026.jpg

Tráfico pesado en zona centro por regreso a clases en Monterrey

El regreso no estuvo exento de contratiempos, ya que algunos menores olvidaron pertenencias al descender de los vehículos, mientras que otros registraron retrasos debido al tráfico en la zona centro, particularmente sobre la avenida Constitución, donde las obras viales complicaron la circulación.

regreso-a-clases-nuevo-leon-2026.jpg

A pesar de ello, el ánimo de los alumnos se mantuvo positivo, mostrando disposición para este cierre de ciclo escolar.

Se prevé que durante la hora de salida se registre afluencia vehicular en los alrededores del plantel, debido a la movilización de padres de familia que acudirán por los menores.

Con este regreso, estudiantes y docentes se preparan para concluir satisfactoriamente el periodo escolar vigente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

adrian1_12db5f0079
Reinaugura Adrián de la Garza estancia infantil 'Laura Arce'
escena_paco_silva_despedida_69c22e0518
Despiden a Paco Silva en Basílica de Guadalupe
IMG_1582_6a1ad99c5e
Martha Herrera buscará la alcaldía de Monterrey o gubernatura
publicidad

Últimas Noticias

iran_ormuz_879c513b43
Buques iraníes cruzan estrecho de Ormuz pese a bloqueo de EUA
metro_cdmx_858c68b25c
Retomará Metro CDMX servicio normal tras acuerdo con sindicato
EH_UNA_FOTO_6d2ff950af
Refuerza Tamaulipas seguridad por drones en delitos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
image_62231f72d1
Denuncian por inversiones fraudulentas a vecina de Monterrey
Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
publicidad
×