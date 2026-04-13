Retornan alumnos a escuelas de Nuevo León tras Semana Santa

Tras el periodo vacacional de Semana Santa, cientos de niños regresaron este lunes a las aulas con entusiasmo para iniciar el último trimestre del ciclo escolar 2025-2026.

Tal es el caso de 711 alumnos del plantel educativo Osiel Hinojosa, mejor conocido como “la escuela anexa”, ubicado en el cruce de las calles Rafael Ramírez y Gregorio Torres, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, quienes retomaron sus actividades escolares desde temprana hora.

Desde el arranque de la jornada, se observó a estudiantes llegar con uniforme, mochilas, loncheras y tareas que les fueron asignadas antes del receso vacacional.

Tráfico pesado en zona centro por regreso a clases en Monterrey

El regreso no estuvo exento de contratiempos, ya que algunos menores olvidaron pertenencias al descender de los vehículos, mientras que otros registraron retrasos debido al tráfico en la zona centro, particularmente sobre la avenida Constitución, donde las obras viales complicaron la circulación.

A pesar de ello, el ánimo de los alumnos se mantuvo positivo, mostrando disposición para este cierre de ciclo escolar.

Se prevé que durante la hora de salida se registre afluencia vehicular en los alrededores del plantel, debido a la movilización de padres de familia que acudirán por los menores.

Con este regreso, estudiantes y docentes se preparan para concluir satisfactoriamente el periodo escolar vigente.

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