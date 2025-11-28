Falla eléctrica deja sin luz a locales de Barrio Antiguo

El viernes social y en quincena comenzó con el pie izquierdo para algunos locatarios del Barrio Antiguo, pues una falla eléctrica dejó sin energía casi toda esta zona, ubicada en el centro de Monterrey.

Fue alrededor de las 17:00 horas, que una alcantarilla ubicada en el cruce de las calles, Doctor Coss y Abasolo, comenzó a brotar humo blanco de su interior, por lo que, rápidamente, las personas realizaron los reportes correspondientes.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal, Policía de Monterrey y una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes de manera preventiva cortaron la energía eléctrica.

¿Quiénes se vieron afectados por el corte de luz?

Restaurantes, domicilios, antros y más tiendas se vieron afectadas por el corte de electricidad, pues como el origen del humo era desconocido, no se podía correr el riesgo de un corto circuito.

¿Por qué se fue la luz en Barrio Antiguo?

Personal de CFE, mencionó de manera preliminar que la posible causa del humo habría sido el deterioro de los cables debido a su edad, pues esta instalación fue de las primeras que comenzaron a colocarse.

A lo momento se continúan en las labores de trabajo, descartando, riesgos mayores o personas en riesgo.

En menos de un mes un transformador subterráneo ya había explotado en la zona

Hace 24 días se registró una explosión similar en un transformador subterráneo ubicado en la zona del Barrio Antiguo, hecho que dejó sin suministro de energía a una parte considerable del sector. El incidente ocurrió sobre la calle Morelos, a pocos metros de Dr. Coss, cuando un registro de luz detonó repentinamente, generando alarma entre comerciantes, trabajadores y visitantes.

Fueron empleados de la zona quienes alertaron a los cuerpos de emergencia mientras acordonaban el área para evitar el paso de peatones.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió para inspeccionar los daños y comenzar las reparaciones. Este episodio ya había generado preocupación, pues no era la primera vez que ocurría un incidente similar en la red subterránea del sector.

¿Por qué ocurren explosiones en transformadores subterráneos?

Las explosiones en transformadores subterráneos pueden deberse a sobrecargas en la red, deterioro de cables antiguos, filtraciones de agua, cortocircuitos internos o fallas en conexiones que llevan años operando sin renovación.

La acumulación de humedad, el desgaste natural de la infraestructura y la falta de mantenimiento preventivo también incrementan el riesgo.

En zonas de alta actividad comercial, el consumo elevado de energía puede acelerar el deterioro de los componentes, provocando fallas repentinas como las registradas recientemente en Barrio Antiguo.

