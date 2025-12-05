Retoma Fuerza Civil opreativos en carreteras de Nuevo León

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las carreteras durante la temporada decembrina, el gobierno del Estado, a través de Fuerza Civil, retomó los operativos carrusel en todas las carreteras y autopistas de Nuevo León.

Tras la reunión de la Mesa de Seguridad, encabezada por el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que se duplicó la presencia policial en las vías que conducen a Estados Unidos, tanto por Laredo como por Reynosa, así como en el trayecto hacia Colombia.

“El operativo carrusel consiste en acompañar a grupos de automóviles en caravanas por las principales vías de comunicación. Este acompañamiento incluye también apoyo por desperfectos mecánicos, asistencia médica y la participación de la División Caminos, la División Blindada, la División Aérea y la División de Control Territorial”, explicó el funcionario.

Escamilla detalló que, en caso de que algún vehículo presente una falla durante el trayecto, el personal de seguridad puede brindar apoyo inmediato, por lo que exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 911 ante cualquier situación.

“Recomendamos que, en cualquier circunstancia, ya sea para solicitar acompañamiento o ante una emergencia, se marque al 911 para que el C5 canalice el apoyo de inmediato”, agregó.

Los operativos carrusel estarán activos durante el periodo vacacional de diciembre para brindar mayor seguridad a quienes transitan por las carreteras de Nuevo León.

