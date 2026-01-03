Fallece David Garza Lagüera, heredero del legado Garza Sada

El empresario regiomontano David Garza Lagüera falleció este sábado a los 91 años, hecho que generó consternación en los ámbitos empresarial, social y académico de Nuevo León y del país.

Su muerte marca el cierre de una etapa clave para la segunda generación de la dinastía Garza Sada, una de las más influyentes en la historia económica de México.

Garza Lagüera era hijo de don Eugenio Garza Sada, considerado el industrial más influyente de Monterrey en el siglo XX y fundador del Tecnológico de Monterrey.

Herencia de un legado industrial

Del legado de la familia Garza surgieron corporativos que hoy son referentes nacionales e internacionales, como FEMSA, Grupo Alfa, Vitro, Cydsa y el propio Tec de Monterrey, instituciones que transformaron la industria, la educación y el desarrollo social del país.

Aunque David Garza Lagüera mantuvo siempre un perfil discreto, su influencia fue constante en la consolidación y modernización de estos conglomerados.

Compromiso social y filantrópico

A diferencia de otros miembros de su familia con mayor exposición pública, Garza Lagüera se distinguió por una vida enfocada en la filantropía, el fortalecimiento institucional y el apoyo a causas sociales y ambientales.

Una de sus aportaciones más relevantes fue la fundación de ADMIC Nacional A.C., organismo pionero en México que durante 35 años otorgó créditos, capacitación y asesoría a familias, microempresas y emprendedores, un sector tradicionalmente excluido de la banca formal.

Pese a su impacto social, la institución cerró tras detectarse un fraude administrativo.

David Garza Lagüera creció bajo la influencia directa de su padre, de quien heredó el llamado Ideario Cuauhtémoc, un conjunto de principios éticos que han guiado por décadas al empresariado regiomontano.

Su vida fue un puente entre la vieja guardia industrial de Monterrey y la transformación de los conglomerados locales en empresas globales.

Fue un promotor constante del Tecnológico de Monterrey, fundado en 1943 por su padre, y participó activamente en consejos consultivos y patronatos enfocados en fortalecer la educación, la cultura y la innovación en Nuevo León.

Diversas instituciones académicas y empresariales han destacado su papel como guardián del legado educativo de la familia.

Trayectoria empresarial

A lo largo de su carrera, David Garza Lagüera desempeñó roles estratégicos en:

Grupo VISA y FEMSA, participando en su consolidación como uno de los mayores grupos de bebidas y comercio del mundo.

Sector inmobiliario y financiero, impulsando proyectos que transformaron zonas clave de Monterrey y San Pedro Garza García.

Consejos de administración, influyendo en decisiones de empresas del ecosistema industrial regiomontano.

Una fortuna más allá de lo económico

Aunque no existe una cifra pública sobre su patrimonio personal, su nombre ha estado ligado históricamente a la riqueza de la familia Garza Lagüera, reconocida en listados de Forbes.

Especialistas señalan que su mayor capital no fue financiero, sino su influencia, credibilidad y peso moral dentro del empresariado del norte del país.

Tras confirmarse su fallecimiento, múltiples figuras del ámbito político, empresarial y académico expresaron sus condolencias a la familia Garza Lagüera, reconociendo la huella que David dejó en el desarrollo económico y social de Nuevo León.

Comentarios