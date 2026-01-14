Podcast
Nuevo León

Adoptan elementos de PCNL a perritos rescatados en Apodaca

Lo que inició como un operativo de rescate en Apodaca tuvo final feliz; los perritos ahora forman parte de la familia de los mismos brigadistas que los salvaron

  • 14
  • Enero
    2026

En un acto que reafirma el compromiso y la sensibilidad de los cuerpos de auxilio, elementos de Protección Civil Nuevo León decidieron abrir las puertas de sus hogares a los perritos que rescataron recientemente en el municipio de Apodaca.

La corporación informó con entusiasmo que la historia de estos animales, que inicialmente se encontraban en situación de riesgo, ha dado un giro de 180 grados al ser adoptados formalmente por el mismo personal que participó en su auxilio.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 9.00.59 PM.jpeg

A través de un emotivo mensaje, la institución destacó que el rescate no terminó cuando pusieron a salvo a los ejemplares, sino que evolucionó hacia un compromiso de vida por parte de los rescatistas.

“Hoy cerramos una historia con un final feliz. Los perritos rescatados escriben un nuevo capítulo en sus vidas; fueron adoptados por nuestro personal, quienes no solo los salvaron, sino que ahora les brindan amor, calor humano y un hogar lleno de cariño”, compartió la corporación.

Los canes ahora cuentan con la protección de quienes conocen de primera mano la importancia de preservar la vida en todas sus formas. Los brigadistas señalaron que esta decisión nació del vínculo creado durante las maniobras de rescate en Apodaca.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 9.00.45 PM.jpeg

Este gesto ha sido ampliamente reconocido por la ciudadanía, reforzando la imagen de Protección Civil no solo como un cuerpo técnico de emergencia, sino como una institución con valores profundamente humanitarios.

“Gracias por demostrar que servir también es amar”, concluyó el mensaje oficial, celebrando que estos perritos ahora tengan una familia que garantice su bienestar y seguridad.


