Deportes

Texanos de Houston reconoce a seleccionadas mexicanas

El equipo de la NFL equipó a las 12 atletas de flag football que participarán en el Girls Flag College Showcase el sábado 31 de este mes de enero en NRG Stadium

  • 14
  • Enero
    2026

Los Houston Texans reconocieron ayer miércoles en la Sultana del Norte a las 12 atletas mexicanas de flag football que viajarán a Houston, Texas, para el Girls Flag College Showcase.

Tras un riguroso proceso de selección entre 500 aspirantes, las deportistas (en su mayoría regiomontanas) recibieron su equipo oficial antes de su histórica participación en el NRG Stadium el próximo sábado 31 de este mes de enero.

​Antonio Rodríguez, exjugador de los Texanos y “Texas Legend”, destacó que este evento es un parteaguas, ya que permitirá a las jóvenes ser observadas por reclutadores de universidades de División 1 de Estados Unidos.

“Vamos a hacer historia este año porque es la primera vez que van mexicanas. De 500 atletas escogieron a ellas 12; es una oportunidad para que jóvenes que tengan ese sueño lo logren”, afirmó Rodríguez.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 9.35.20 PM.jpeg

​Por su parte, la seleccionada Daniela Álvarez reflejó la ambición de este grupo que busca aprovechar la vitrina internacional para proyectar sus carreras.

“Desde que empecé dije que quiero llegar lejos; quiero llegar a Olimpiadas o lo que sea. Todas somos muy buenas y sé que todas vamos a lograr algo allá”, expresó la jugadora.

​Este proyecto es parte de la iniciativa “She’s Next”, con la que la franquicia de la NFL busca consolidar el crecimiento del “tochito” femenil en México.

Desde 2024, los Texanos han impactado a más de 1,200 niñas en la Sultana del Norte, reforzando su compromiso de abrir puertas académicas y deportivas para el talento local en el extranjero.


