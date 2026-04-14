Buscarán responsable de inundación en avenida Los Ángeles

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que buscará dar con los responsables de llenar de concreto el drenaje pluvial de la avenida Los Ángeles.

Por el material, la transitada arteria presentó inundaciones durante las lluvias de la semana pasada, y el municipio aseguró que las labores de limpieza a profundidad continúan.

“Conforme ha habido construcciones de otras administraciones nos hemos dado cuenta que algunos pluviales están dañados.

“En la avenida Los Ángeles este pluvial fue rellenado en una buena parte con carpeta (asfáltica) y concreto, no tenemos todavía específicamente por cuál construcción”, detalló.

En ese sentido, agregó que emprenderán investigaciones para determinar al culpable de daño y fincar responsabilidades.

“Haremos las reparaciones correspondientes y las investigaciones también para ver quién pudo haber vertido este material”, adelantó.

Por otro lado, para evitar que situaciones similares se presenten otra vez, el presidente municipal dijo que promoverán cambios en las disposiciones actuales.

“Ahorita en cabildo hay una consulta pública para hacer modificaciones al reglamento de transito y poner en orden a este tipo de maquinaría que transporta concreto para evitar estos daños a las vialidades”, sentencio.

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