Martha Herrera buscará la alcaldía de Monterrey o gubernatura

Martha Herrera anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, cargo que ocupó durante los últimos cinco años en el gobierno estatal.

El anuncio formal se realizó en la explanada de la Torre Administrativa, en el centro de la ciudad, donde decenas de personas ya la esperaban. Minutos después de las 11:00 horas, la ahora exfuncionaria descendió de sus oficinas ubicadas en uno de los pisos del edificio para comunicar su decisión.

Herrera explicó que su salida obedece a su intención de contender por un puesto de elección popular en las próximas elecciones. Aunque no confirmó una candidatura específica, adelantó que podría buscar la alcaldía de Monterrey o incluso la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano.

“Con la intención de contender si así lo veo en el momento indicado, que si se dan las oportunidades hay que tomarlas, yo voy a estar trabajando para que así sea y en su momento las tomaré si así lo decido”, declaró Herrera.

Su renuncia ocurre tres semanas después de que comenzaran a circular versiones sobre su posible salida de la dependencia. El pasado 24 de marzo, trascendió que dejaría el cargo tras la renuncia de Félix Arratia como alcalde de Juárez y su incorporación al gabinete estatal. Sin embargo, en ese momento, Herrera aclaró que el tema estaba siendo analizado junto con el gobernador Samuel García, sin que hubiera una decisión definitiva.

Agregó, de manera oficial, Félix Arratia ocupará la secretaría.

“Eso es algo que ya anunció el gobernador, el licenciado Félix Arratia es quien tomará las riendas de esta secretaría, al igual del gabinete de igualdad para todas las personas a quien le deseo muchísimo éxito y con quien voy a estar trabajando”, agregó.

De esta manera, Martha Herrera se deslinda del gabinete estatal, dejando abierta la puerta a su participación en el próximo proceso electoral.





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