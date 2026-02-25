Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_25_at_7_03_25_PM_bff9742dee
Nuevo León

Fortalece IMSS NL capacidad quirúrgica con 8 nuevos quirófanos

Por su parte, el HGZ No. 33, uno de los pilares de atención en la región, elevará su capacidad instalada de siete a ocho quirófanos,

  • 25
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de agilizar la atención y reducir los tiempos de espera, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León anunció la incorporación de ocho quirófanos adicionales a su red hospitalaria, incrementando significativamente su capacidad resolutiva en el estado.

La estrategia, coordinada por el Departamento de Conservación y Servicios Generales, contempla la habilitación de siete salas de cirugía en el Hospital Santa Cecilia y una más en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33.

“La representación del IMSS en Nuevo León se dio a la tarea de rehabilitarlos para realizar cirugías ambulatorias, siguiendo todos los protocolos de seguridad y sanidad requeridos para su óptima operación”, informó el instituto.

Hospital Santa Cecilia integra siete salas

El Hospital Santa Cecilia, que actualmente funciona como sede temporal de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15, aprovechará sus espacios existentes para integrar estas siete nuevas salas.

Dichas áreas han sido rehabilitadas bajo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para realizar, principalmente, cirugías ambulatorias.

HGZ No. 33 eleva su capacidad instalada

Por su parte, el HGZ No. 33, uno de los pilares de atención en la región, elevará su capacidad instalada de siete a ocho quirófanos, permitiendo una mayor fluidez en las intervenciones programadas para su población adscrita.

Esta expansión responde a una tendencia de crecimiento en la productividad del Instituto. Durante el año 2025, las unidades de segundo y tercer nivel en Nuevo León realizaron más de 116 mil cirugías, lo que representó un repunte del 23% en comparación con el periodo anterior.

“Con estos ocho nuevos quirófanos, esa oportunidad de atención crecerá aún más", puntualizó la institución.

Claves de la expansión

Hospital Santa Cecilia: 7 quirófanos rehabilitados para cirugías ambulatorias.

HGZ No. 33: 1 nuevo quirófano para sumar un total de 8 en la unidad.

Impacto: Menores tiempos de espera y mayor eficiencia en cirugías de mediana y alta complejidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_06_13_at_1_23_47_AM_00aab2d6a7
'Dona sangre, dona vida', llama IMSS a ser solidario y humanista
72cea27e_399d_4bb3_aafb_205f2cfc067e_d487f7617b
No más pinchazos: colocan sensores de glucosa a niños diabéticos
Formato_Portada_EH_32_4bce1bf711
Ofrece IMSS 3.7 millones de consultas en NL durante 2024
publicidad

Últimas Noticias

IMG_20260209_WA_0434_ede7e69109
Refuerzan inspecciones tras fugas de hidrocarburo
Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_42_38_PM_1a943d6eac
DIF apoya reforma contra delitos sexuales infantiles
EH_FOTO_VERTICAL_10c1c72e94
Marina captura a presunto jefe criminal en Matamoros
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×