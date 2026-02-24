Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'

El presidente Donald Trump se adjudicó en su discurso del Estado de la Unión el éxito en la operación militar en México en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades de ambos países.

“Acabamos con el jefe del cartel más importante de México, lo vieron ayer”, afirmó Trump sobre la operación que desató una ola de violencia en Jalisco y en otros puntos del occidente del país.

La Casa Blanca precisó el domingo que la operación, en la que murió el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, fue llevada a cabo por las fuerzas armadas mexicanas, con apoyo estadounidense en materia de inteligencia.

Trump recordó que designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y calificó al fentanilo como “un arma de destrucción en masa”.

'EUA es el país más grande, más rica y más fuerte'

El presidente Trump inició su discurso de este martes sobre el Estado de la Unión en el Capitolio con una afirmación fuerte, pues aseguró que Estados Unidos ha vuelto a ser la nación "más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca".

Compatriotas estadounidenses, nuestra nación ha regresado: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca", declaró Trump.

Además, realizo una referencia al próximo 250.º aniversario de la fundación del país. "Esta es la época dorada de Estados Unidos", afirmó Trump.

Tras la delcaracion inicial, Trump afirmó haber heredado de la administracion de Joe Biden una "economía estancada" el año pasado con una "inflación en niveles récord", mientras intenta defender el progreso un "cambio radical para la historia".

Prueba de ello es que en 2022 la inflación en Estados Unidos alcanzó máximos de 40 años, pero se había desacelerado notablemente cuando Trump asumió el cargo en enero pasado, pues la tasa de inflación interanual en enero de 2025 fue del 3%. Desde entonces, ha fluctuado, desacelerándose hasta el 2,4% en la lectura más reciente.

Un discurso plagado de promesas e inconsistencias

El presidente también aseguró que EUA recibió $18 billones de dólares en inversiones desde que regresó a la Casa Blanca.

“En 12 meses, aseguré compromisos por más de $18 billones que están llegando de todo el mundo”, dijo durante su discurso; sin embargo, la cifra no coincide con los reportes oficiales publicados en el propio sitio web de la Casa Blanca, en donde se comprueban únicamente $9.7 billones de dólares en “anuncios de inversiones importantes” durante los últimos 13 meses.

Otro de los grandes logros que presumió el mandatario fue que en los últimos nueve meses no se registró ningún cruce fronterizo ilegal y agregó que actualmente el país tiene “la frontera más segura y fuerte de la historia”; una cifra difícil de creer cuando no hay manera oficial de contabilizar a quienes cruzan sin ser detectados. Lo que sí se ha reportado fueron las 237,538 detenciones de inmigrantes que cruzaron ilegalmente entre puertos de entrada.

Entre las pocas propuestas que lanzó durante su intervención fue el llamado “Gran Plan de Salud”, una propuesta publicada el mes pasado cuyo principal marco general propone reducir los precios de los medicamentos, bajar las primas de los seguros de salud y aumentar la transparencia en los precios.

El plan pide que el Congreso convierta en ley los acuerdos de “Nación Más Favorecida” que firmó con 16 farmacéuticas en los últimos meses. El plan propone enviar los pagos de subsidios federales directamente a los consumidores, en lugar de a las aseguradoras, para que puedan comprar un seguro de salud por su cuenta, lo que podría resultar en primas más altas para quienes permanezcan en los intercambios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo. La propuesta también solicita al Congreso restablecer la financiación federal para un segundo grupo de subsidios de Obamacare que ayudan a los inscritos de bajos ingresos con los gastos pequeños.

