Nuevo León

Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre

Bajo la guía de sommeliers expertos, los asistentes podrán disfrutar de una cata que incluye más de 30 etiquetas de 14 bodegas de distintas partes del mundo

  • 24
  • Febrero
    2026

El comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja Monterrey anunció oficialmente la edición 2026 de su tradicional evento “Vinos y Tapas”, que combina la alta gastronomía y la cultura del vino con una causa fundamental: el sostenimiento de los servicios de emergencia en la ciudad.

Las organizadoras detallaron que la cita será el próximo 18 de marzo en el Club Campestre, en San Pedro, donde se espera la asistencia de 400 personas comprometidas con la labor humanitaria de la institución.

Bajo la guía de sommeliers expertos, los asistentes podrán disfrutar de una cata que incluye más de 30 etiquetas de 14 bodegas de distintas partes del mundo. 

La oferta culinaria estará a la altura, contando con charcutería premium, platillo estelar y repostería de los establecimientos más exclusivos de la localidad.

"Estamos muy emocionadas de iniciar este 2026 con este gran evento 'Vinos & Tapas. Este evento es mucho más que una degustación, es una experiencia sensorial diseñada para reencontrarnos como comunidad y amigos", dijo Alejandra Carranza, presidenta en turno de las Damas Voluntarias.

“Con un donativo de $2,500 pesos por persona, los invitados a la velada disfrutarán de una degustación de más de 30 etiquetas de 14 bodegas del mundo, guiada por el grupo de sommeliers expertos de Vinoteca”, agregó.

Más allá de la convivencia, que será amenizada con música en vivo y una sesión de flamenco, el objetivo central es la procuración de fondos.

Todo lo recaudado se destinará directamente a fortalecer la capacidad de respuesta de la Cruz Roja, cubriendo necesidades críticas como operación de ambulancias, equipamiento médico de vanguardia y capacitación del personal para garantizar atención de calidad en tiempo y forma.

 "Queremos que se lleven la experiencia de una velada muy agradable y sana convivencia, con música en vivo y una sesión de flamenco que darán vida a la noche, además de llevarse la satisfacción de que, con su apoyo, estamos salvando vidas", concluyó Carranza, invitando a la comunidad a sumarse a esta noche de consumo responsable y solidaridad.


