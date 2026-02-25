NFL ayudará a 49res con carga de viajes de juegos fuera de EUA

Los San Francisco 49ers son uno de los equipos más populares de la NFL, al punto de que serán el único equipo, hasta el momento, que dispute dos juegos fuera de Estados Unidos, siendo México y Australia los países que visiten.

Sin embargo, uno de los puntos negativos es la carga de viajes, situación de la que habló este miércoles el gerente general "gambusino", John Lynch, quien aseguró a los medios que la NFL ayudará a la franquicia en este tema.

"Hemos hablado con la liga y nos han asegurado que nos darán un margen de maniobra en la parte final de la temporada, nos aseguraron que tendremos mayor flexibilidad", aseguró Lynch.

Y es que esta situación representará un nuevo récord en cuanto a la distancia recorrida por un equipo para cada juego.

Muestra de ello es que, durante la Temporada 2025, San Francisco se convirtió en el equipo que recorrió mayor distancia entre los 32 de la NFL, con 45,000 kilómetros recorridos, cifra que superarán en la campaña que comienza en septiembre próximo, con 61,151 kilómetros, un récord en la historia de la liga.

Este incremento es consecuencia de dos partidos internacionales que jugarán los 49ers fuera de Estados Unidos en este año, uno en Ciudad de México, para el que recorrerán 6,204 kilómetros, y otro en Melbourne, lo que les exigirá un traslado de 25,327 kilómetros.

"Es parte de los desafíos; aunque siempre viajamos mucho, creo que en esta ocasión batiremos un récord de viajes. Las distancias aumentaron debido a la distancia a la que está Australia, pero parte de esto es emocionante. Lo aceptamos y lo aprovecharemos al máximo. Queremos ser muy inteligentes al abordarlo", explicó el directivo.

Pese a que Lynch aseguró que la NFL ayudará para reducir el impacto de los viajes, no habló sobre las posibles lesiones que puedan presentarse, aspecto que fue clave para que la campaña pasada no se llegara al Super Bowl, pese a tener el calendario más fácil de 2025, según las proyecciones basadas en el porcentaje de victorias de sus rivales en 2024.

Hasta el momento, la NFL no se ha pronunciado al respecto.

