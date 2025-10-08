Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_08_at_11_09_05_PM_09d99be7c5
Nuevo León

Galardonan a Lety Benavides por sus más de 40 años de trayectoria

La Asociación de Locutores de México condecoró a la periodista por su trayectoria en los medios de comunicación, especialmente la radio, que inicio en 1979

  • 08
  • Octubre
    2025

La Asociación de Locutores de México, capítulo Nuevo León, condecoró la noche de este miércoles a la periodista Lety Benavides por su larga trayectoria en los medios de comunicación, especialmente la radio.

La titular del noticiero INFO7 Mediodía, de Azteca Noreste, tiene también una amplia carrera en la radio hablada, en la cual inició ahí inició en 1979, por lo cual fue parte del grupo de locutores que fueron  reconocidos en la edición 2025 de este premio.

Benavides Ramírez agradeció a su familia, colegas y otros locutores, el apoyo que le han dado en su carrera al frente del micrófono.

El premio se lo entregó el presidente de la asociación Adrián Peña, frente a otros invitados especiales como el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza Villarreal, y el exgobernador, Sócrates Rizzo.

“Estoy muy orgullosa, muy feliz, le agradezco a la Asociación de Locutores de Nuevo León por este reconocimiento, más de 40 años en el medio, en la radio, en la televisión, la verdad, muy agradecida, muy orgullosa, muy bendecida también".

“La radio es uno de los medios que más quiero, ahí inicié en 1979, para mí es una comunicación como que un poquito más especial, más cercana con la gente porque la televisión tienes que guardar costumbres, que los tiempos, y la radio no, hay más cercanía, hay más contacto con la gente, lo disfruto muchísimo, amo muchísimo la radio”, afirmó en entrevista.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 11.09.05 PM.jpeg

La ceremonia también sirvió para estrenar mesa directiva de la asociación la cual ahora estará presidida por Peña.

Benavides Ramírez recomendó a los jóvenes que quieren incursionar en los medios de comunicación, ser pacientes, profesionales y comprometidos con la comunidad.

“A echarle muchísimas ganas y muchísima pasión, porque esto es de pasión, de mucha constancia, de mucha disciplina, de mucha resistencia, no esperen en unos meses alcanzar lo que quieren, no, esto es de años, de años de mucho mucho trabajo, mucha disciplina y mucha dedicación, si no lo tienen, no van a prosperar en esto”, indicó.

Otros de los premiados fueron la cantante Tatiana; la conductora de noticias, María Julia La Fuente; el periodista, Mario Gamez; y los periodistas Pedro Piña, Mónica Cruz y Francisco Zúñiga Esquivel.

“Me dio mucha emoción pues encontrarme aquí con el licenciado Mario Gámez, con María Julia Lafuente, con Tatiana, con Mónica Cruz, con Pablo Carranza, con Julio Montes, con tanta gente hermosa y profesional de la radio y la televisión, la verdad, un orgullo para mí y pues super contenta, esto muy feliz”, dijo Lety Benavides.

El premio le fue entregado a Lety Benavides el día de su cumpleaños por lo que lo tomó como un gran regalo.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 11.09.17 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T123749_462_faa5b8d5c9
Entrega gobernador 16 unidades para ruta 224 Cometas
EH_CONTEXTO_16_7872032579
Atienden escuelas de NL para prevenir proliferación del dengue
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T121452_102_5e2d5477ea
Aplican protocolos por alza de casos de violencia escolar en NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T145105_210_b05989aca0
Denuncian entrega de 151 cuerpos a universidades de Jalisco
tesla_eua_893e4512d2
Investiga EUA de nuevo a Tesla por fallas en conducción autónoma
EH_UNA_FOTO_9f4b5975c1
Suspenden paso vehicular en vados por crecientes de ríos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×