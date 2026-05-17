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Ganan atletas indígenas mexicanos maratón en China

La competencia exigió a los atletas subir y bajar más de 5,164 escalones construidos sobre la Gran Muralla China, ubicada a unos 130 kilómetros de Pekín.

  • 17
  • Mayo
    2026

Cinco atletas indígenas mexicanos conquistaron el podio del 23 Maratón de la Gran Muralla China, competencia celebrada este sábado en Huangyaguan, una de las zonas más emblemáticas de la histórica construcción asiática.

Los corredores provenientes de comunidades rarámuri y mixteca lograron destacadas posiciones en las pruebas de 42 y 21 kilómetros tras enfrentar uno de los recorridos más exigentes del circuito internacional.

Mexicanos dominaron competencia en la Gran Muralla

La delegación mexicana estuvo integrada por Sabina, Mario y Antonio, representantes del pueblo rarámuri, además de Miriam y Balbina, originarias de comunidades mixtecas.

En conjunto consiguieron dos primeros lugares, dos segundos y un tercer puesto dentro de distintas categorías.

La competencia exigió a los atletas subir y bajar más de 5,164 escalones construidos sobre la Gran Muralla China, ubicada a unos 130 kilómetros de Pekín.

Los cinco corredores avanzaron con firmeza durante todo el recorrido y destacaron por su resistencia física en una prueba conocida por sus cambios de pendiente y desgaste extremo.

Antonio Ramírez ganó los 42 kilómetros varonil

Uno de los resultados más destacados fue el de Antonio Ramírez Hernández, atleta rarámuri de 28 años que obtuvo el primer lugar en la categoría varonil de 42 kilómetros.

“Nacimos corriendo. Desde que éramos chiquitos echábamos trote, ya fuera detrás de los animales o simplemente jugando”, expresó.

El corredor explicó que tuvo que dejar temporalmente sus tradicionales huaraches de suela de llanta para competir con calzado especializado debido a las zonas de asfalto del circuito.

Antonio forma parte del pueblo rarámuri, comunidad reconocida internacionalmente por su capacidad para recorrer largas distancias en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Atletas fueron recibidos en embajada de México

Tras concluir la competencia, los cinco atletas mexicanos fueron recibidos en la embajada de México en China, donde celebraron los resultados obtenidos.

La participación volvió a colocar a corredores indígenas mexicanos entre los protagonistas de competencias internacionales de resistencia y fondo.


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