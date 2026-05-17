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Lanzará Anderson .Paak banda sonora de su filme 'K-POPS!'

Uno de los elementos más comentados del proyecto es que .Paak eligió a su hijo real, Soul Rasheed, para interpretar al protagonista juvenil.

  • 17
  • Mayo
    2026

Anderson .Paak prepara uno de los proyectos musicales y cinematográficos más inusuales de 2026 con el lanzamiento de “K-POPS!”, una película y banda sonora que mezclan la industria del pop coreano con el estilo soul, funk y hip-hop que caracteriza al artista estadounidense.

El proyecto llegará a Netflix el próximo 30 de mayo, mientras que el álbum oficial saldrá un día antes con un total de 17 canciones que conectan a figuras del K-pop con artistas internacionales.

Anderson .Paak debuta como director de largometrajes

Además de producir la música, Anderson .Paak también dirigió la película y asumió uno de los papeles principales.

La historia se desarrolla en Seúl alrededor de un concurso ficticio de K-pop y explora la relación entre un padre y su hijo dentro del competitivo mundo del entretenimiento coreano.

Uno de los elementos más comentados del proyecto es que .Paak eligió a su hijo real, Soul Rasheed, para interpretar al protagonista juvenil.

La decisión convirtió la producción en una mezcla entre ficción y experiencias personales, tema que también se refleja directamente en la música.

El álbum reunirá estrellas del K-pop y hip-hop

La banda sonora incluye colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la música asiática y urbana.

Entre los invitados aparecen G-DRAGON, aespa, NMIXX, DEAN, JID, JOSHUA de SEVENTEEN, HONGJOONG de ATEEZ y SOYEON de (G)I-DLE.

El proyecto también incluye la participación de Kevin Woo y otros artistas relacionados con la escena coreana contemporánea.

Con esta combinación, Anderson .Paak busca construir un puente entre el hip-hop estadounidense y el universo del K-pop, dos géneros que durante años han intercambiado influencias musicales y visuales.

Dos canciones ya adelantaron el tono del proyecto

Antes del estreno oficial, .Paak lanzó dos sencillos para presentar el sonido del álbum.

El primero fue “Aftertaste”, colaboración con DEAN enfocada en un estilo melancólico y atmosférico. Después llegó “Keychain”, tema realizado junto a aespa que apuesta por una producción más energética y cercana al sonido maximalista del pop coreano actual.

Ambas canciones incrementaron la expectativa sobre el resto del proyecto y colocaron a “K-POPS!” como una de las apuestas musicales más llamativas del año.

Para Anderson .Paak, el lanzamiento representa no solo una nueva etapa artística, sino también la oportunidad de unir dos industrias globales dentro de una sola historia.


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