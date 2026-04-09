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Nuevo León

Gestiona Manuel Guerra hospital del IMSS para García

El proyecto del hospital en avenida Lincoln se perfila como una pieza clave para descongestionar servicios en Monterrey y municipios cercanos

  • 09
  • Abril
    2026

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, sostuvo una reunión de trabajo con el director general del IMSS, Zoé Robledo, para avanzar en la gestión de un hospital general en la avenida Lincoln, proyecto que busca atender la creciente demanda de servicios de salud en el poniente del área metropolitana.

Según un comunicado del municipio, el edil planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura médica ante el acelerado crecimiento poblacional del municipio, uno de los que registra mayor expansión en Nuevo León.

Subrayó que su administración apuesta por una coordinación directa con la Federación para concretar soluciones de fondo.

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“Guerra Cavazos señaló que el objetivo es garantizar atención médica oportuna y de calidad para las familias de García, en un contexto donde las unidades existentes enfrentan presión por la demanda. 

“Por su parte, Zoé Robledo reconoció la disposición del municipio para trabajar de manera conjunta y destacó la importancia de alinear esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para ampliar la cobertura de salud”, indicó el comunicado.

El proyecto del hospital en avenida Lincoln se perfila como una pieza clave para descongestionar servicios en Monterrey y municipios cercanos, además de responder al crecimiento habitacional e industrial de la zona. 

Guerra estuvo el miércoles en una ceremonia en la que Robledo integró a 400 especialistas a la base de servicio del IMSS en Nuevo León.
También recorrió las obras de construcción de por lo menos tres hospitales.


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