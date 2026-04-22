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Nuevo León

Samuel García afirma que Nuevo León está listo para Mundial 2026

El gobernador detalló que ya se revisan temas clave como hospedaje, uso de drones, seguridad pública, operación del estadio y todos los aspectos logísticos

  • 22
  • Abril
    2026

El gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León se encuentra preparado para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, al señalar que el estado vive “su mejor momento” en materia de seguridad, coordinación y desarrollo.

Durante un mensaje ante medios de comunicación, el mandatario estatal informó que, a partir de hoy y a 50 días del arranque del torneo, las mesas de seguridad relacionadas con FIFA se realizarán en el nuevo edificio estatal, donde participarán autoridades y personal adscrito a la seguridad del Mundial.

Gobernador detalla etapas previas al Mundial 2026

Detalló que en una primera etapa las reuniones serán semanales, todos los miércoles, mientras que a partir del 11 de junio, fecha en que inicia la justa deportiva, pasarán a realizarse de forma diaria para mantener el total control y protección de la ciudadanía.

“Nos declaramos listos para el Mundial”, expresó García Sepúlveda, al destacar que Nuevo León atraviesa uno de sus mejores momentos.

El gobernador detalló que ya se revisan temas clave como hospedaje, uso de drones, seguridad pública, operación del estadio, zona de fan fest, arcos de seguridad, identificaciones y todos los aspectos logísticos relacionados con el evento.

Asimismo, informó que el piso cinco del nuevo edificio será habilitado como centro de atención para medios de comunicación, donde se ofrecerán ruedas de prensa los miércoles y viernes, y de manera diaria durante el Mundial.

Añadió que los pisos nueve y diez estarán destinados a labores de inteligencia, monitoreo con cámaras y estrategias de seguridad, concentrando en un solo punto la operación para el torneo internacional.

Finalmente, Samuel García reiteró que Nuevo León está listo para recibir “la fiesta mundialista” y consolidarse como sede destacada del evento deportivo más importante del planeta


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